PSOE tacha de "escándalo inaceptable" la presencia de gusanos en la sopa del personal médico y reclama responsabilidades

LEÓN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, ha calificado de "escándalo inaceptable" la presencia de gusanos en la sopa que se sirvió al personal médico del Hospital de León y ha pedido explicaciones a la Junta de Castilla y León y que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, asuma sus responsabilidades.

"La Junta de Castilla y León tiene que dar explicaciones y el consejero, Alejandro Vázquez, asumir sus responsabilidades", exige en concreto Cendón a través de un mensaje en su cuenta de Twitter del que se hace eco el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que recuerda por su parte que no es la primera vez que ocurre un hecho parecido, en alusión a las barbas de gorgojos que se sirvieron en 2014 en varios colegios de la Comunidad.

"La Junta no hizo nada, para variar. Y si no se hace nada, los problemas no se solucionan solos", lamenta el secretario autonómico del PSOE.

A través de una nota de prensa, el PSOE de León ha anunciado además que el procurador Diego Moreno llevará a las Cortes una propuesta para exigir la "ruptura" del contrato con la empresa adjudicataria del catering de la plantilla y cafetería del complejo hospitalario, Serunion, "la misma que ya se vio afectada por un escándalo en 2014 por servir sopa con gusanos en varios comedores escolares" y a la que se sancionó con 60.000 euros.

Los socialistas apuntan además a que este episodio de presencia de gorgojos en el menú destinado al personal sanitario en el Hospital de León "ha causado, presuntamente, una veintena de intoxicaciones entre los facultativos" a lo que añaden que los propios médicos mostraron sus dudas hace tiempo sobre la calidad de su comida.