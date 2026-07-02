PSOE de Valladolid avisa de que ejercerá acciones legales si no se repone la calle Pablo Iglesias en Medina de Rioseco

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Valladolid ha advertido de que ejercerá todas las acciones legales si no se repone la calle Pablo Iglesias en Medina de Rioseco (Valladolid) y enviará una carta al alcalde, David Esteban, para que rectifique la decisión.

Los socialistas consideran un "ataque injustificado a la memoria democrática y al Partido Socialista Obrero Español" el acuerdo aprobado en el pleno extraordinario celebrado el 1 de julio por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco mediante el que se elimina la calle dedicada a Pablo Iglesias.

"No existe motivo alguno que justifique la supresión del nombre de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la Unión General de Trabajadores, una figura de indiscutible relevancia histórica cuya contribución a la vida política y social de España resulta incuestionable", ha señalado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

El PSOE ha recordado que esta calle ha mantenido su denominación durante más de 40 años y ha sido "plenamente identificada" por los vecinos del municipio.

A su juicio, la decisión responde "únicamente a razones ideológicas" y supone un "intento de borrar del espacio público el nombre del fundador de un partido y un sindicato plenamente democráticos".

Para la vicesecretaria general del PSOE de Valladolid, Patricia Gómez Urbán, "lo que han hecho el alcalde de Medina de Rioseco y el Partido Popular al retirar del callejero el nombre de Pablo Iglesias y pretender condenar al olvido el legado de quien luchó para que en este país hubiera más derechos y más libertades es una forma profundamente miserable de hacer política".

PARTE DE LA "HISTORIA"

Gómez Urbán considera que el alcalde de Medina de Rioseco y el PP se "equivocan" si creen que pueden borrar una parte de la historia al quitar el nombre a la calle. "Pablo Iglesias representa lo que ellos nunca podrán representar: la lucha por los derechos, las libertades y la dignidad de los trabajadores. Y eso no se borra arrancando una placa. Quienes pretenden borrar esa memoria no empequeñecen a Pablo Iglesias; se empequeñecen y se retratan a sí mismos", ha asegurado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Valladolid, Francisco Ferreira, ha anunciado que el partido remitirá de forma inmediata un requerimiento al alcalde para que revoque el acuerdo y, si no lo hace, ejercerán "todas las acciones legales y administrativas necesarias" para garantizar que la calle Pablo Iglesias continúe formando parte del callejero del municipio.

Asimismo, Ferreira ha calificado de "mezquina y despreciable" la actitud del alcalde de Medina de Rioseco y vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, David Esteban, al "atacar" de esta forma a un partido político y a su fundador.

"Entiendo que tiene mucho tiempo para maquinar estas tropelías, al estar tan ocioso en el Área de Contratación y Digitalización que regenta en la Diputación y que hace aguas por todos los lados", ha aseverado.

En este sentido, también ha lamentado que el presidente de la Diputación y del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, permita este tipo de actuaciones que, a juicio del PSOE de Valladolid, únicamente contribuyen a crear conflictos "innecesarios" y cree que "mirará para otro lado, como es de costumbre".