El PSOE de Valladolid califica de "burda" la adjudicación del informe sobre el soterramiento a una empresa "de amigos"

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid Pedro Herrero ha calificado de "burdo" y "feo" el proceso de adjudicación del informe encargado por el equipo de Gobierno dirigido por Jesús Julio Carnero a una empresa de la que son titulares dos "amigos", vinculados con el Partido Popular de Madrid, para analizar el estudio que presentó el Ministerio de Transportes en febrero en el que se apuntaban la inviabilidad económica y técnica del proyecto de soterramiento del ferrocarril en la ciudad.

Así lo ha señalado Herrero este viernes en una rueda de prensa que ha convocado después de que la información sobre la titularidad de la empresa adjudicataria, Eficia Gestión Integral de Proyectos, se diera a conocer a través de los medios de comunicación, concretamente en los nombres de dos de sus tres socios, de quienes se informa que son familiares de "altos cargos" del Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

Herrero ha mostrado su sospecha de que la adjudicación de este informe, cuyo objeto es "valorar los informes" presentados por Adif y el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, en el mes de febrero, esté "teledirigida desde Madrid a gente de Madrid para que le haga un trabajo político", para que diga lo que "le interesa decir" al alcalde vallisoletano.

Así, el edil socialista ha dado por sabido que el informe encargado a primeros del mes de julio determinará "que se puede soterrar" y que "los técnicos de ADIF, los mayores expertos en operaciones ferroviarias, no tienen ni idea". En cambio, ha ironizado, "sus amigos de esta empresa" son "los que saben".

Pedro Herrero ha recordado que el alcalde Carnero "salió a decir" que el estudio que presentó el ministro Puente en el mes de febrero "no valía, que esos estudios no eran adecuados" y requirió los currículum de los funcionarios del Ministerio "poniendo en tela de juicio su incapacidad". "Ahora resulta que su alternativa es que lo haga una empresa de amigos, cuyos currículum están vinculados a altos cargos de Ayuso en la Comunidad de Madrid", ha añadido.

Además, ha explicado que según las informaciones publicadas la empresa Eficia "no tiene empleados, no tiene experiencia" e incluso "no tiene prácticamente actividad". Por ello, se ha preguntado si "no hay funcionarios en la casa para qué hagan ese trabajo" o empresas vallisoletanas cualificadas que podrían haber participado si el informe se hubiera adjudicado mediante un procedimiento abierto.

Al relatar el proceso de adjudicación mediante contrato menor Herrero ha querido diferenciar entre "lo que es legal y lo que es ético", pues no cuestiona que el procedimiento sea legal, si bien ha aseverado que "cualquier persona que tenga la ESO, ya con una edad, ve claramente que esto es muy burdo".

El recorrido, ha explicado el portavoz del PSOE en base al expediente al que el PSOE tuvo acceso este jueves, se inició el pasado 17 de junio "a las 8.51 horas" con la primera firma del expediente por parte de un funcionario responsable y del técnico, mientras que poco más de una hora después se realizó la primera invitación a una empresa con Eficia, la que finalmente resultó adjudicataria.

Pocos minutos después se realizaron sendas invitaciones a otras dos sociedades, dentro de un proceso que como ha recordado tiene como criterios generales que tengan un coste de menos de 15.000 euros (sin IVA) y que se comunique a al menos tres empresas.

El contrato menor de asistencia técnica "para la realización de un informe sobre la 'integración urbana vs soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid'" recibió tres propuestas de licitación de las empresas invitadas y finalmente se adjudicó a Eficia, la que proponía el menor presupuesto (14.500 euros), el cual con IVA suma un total de 17.545 euros.

Así, se adjudicó el contrato el 4 de julio, 17 días después de la apertura del expediente, un dato sobre el cual Herrero también ha llamado la atención pues considera que "está muy reciente el caso de la iglesia de la Vera Cruz", en el que los socialistas han criticado que el expediente con el que se podían paralizar las obras estuvieron más de un mes pendientes de firma en el despacho del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona.

"A CARA DESCUBIERTA Y SIN PUDOR".

"Es muy burdo, si esto lo quieren hacer, tienen formas de hacerlo mejor. Pero, les da igual. A plena luz del día, a cara descubierta y sin ningún pudor", ha enfatizado.

De hecho, Herrero ha subrayado que dado que la ejecución del proyecto de soterramiento "fue una de las grandes promesas electorales" de Carnero en mayo de 2023 debería haber planteado el mencionado informe "a una empresa solvente, seria, y sacarlo a licitación por el procedimiento habitual".

Por todo ello, ha dejado sobre la mesa varias preguntas: ¿Por qué esta empresa en concreto? ¿Qué solvencia tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué referencias tiene? y, en definitiva, "¿por qué se adjudica a esta empresa?, porque interpreta Herrero que en el expediente "no se da razón, no se explica" el por qué de la adjudicación.

Por otro lado, ha llamado la atención sobre el detalle de que uno de los requisitos que planteaba el Ayuntamiento para la adjudicación era que el trabajo se hiciera en dos meses, si bien la adjudicataria ya ha pedido una prórroga de 15 días para que "dé tiempo a estudiar todo".

Eso, además, demuestra en opinión del portavoz que "el trabajo de los técnicos de Adif es un trabajo bueno", que se debe analizar "en profundidad".

ESTUDIAN OTROS CONTRATOS MENORES.

En cualquier caso, las dudas planteadas por Herrero no responden a la modalidad de contratación, pues indica que en el Ayuntamiento se hacen "miles de contratos menores", ya que es un procedimiento administrativo común en todas las administraciones y "legal" para pequeños contratos.

Eso sí, ha revelado que el Grupo Socialista estudia otros contratos menores que les generan dudas, como por ejemplo un vídeo de 18 segundos de duración encargado por el equipo de Gobierno en el que se pudo ver una animación de la estatua del Conde Ansúrez que bajaba del pedestal de la Plaza Mayor y por el cual afirma que "el señor Carrero ha pagado más de 7.000 euros".

En su opinión, "es un vídeo que lo hace la inteligencia artificial" por lo que "cualquier persona un poquito ducha en cuestión de minutos se lo hace".

Finalmente, Herrero se ha preguntado "dónde está el señor Carnero", quien este viernes ha presidido la Comisión de Transportes en el Senado en la que curiosamente ha comparecido el ministro y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, por lo que ha criticado que el regidor del PP "está dedicado al Senado, a otros temas que no tienen mucho que ver con la ciudad de Valladolid y que sí que tienen que ver con su narrativa de que él se fue al Senado para soterrar".