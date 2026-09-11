El PSOE de Valladolid llevará al Pleno la sustitución integral de las cubiertas del Polideportivo Pisuerga

El portavoz del PSOE de Valladolid, Pedro Herrero, delante del Polideportivo Pisuerga. - PSEO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al próximo Pleno municipal, que se celebrará este lunes, una moción para tratar de que el Ayuntamiento se comprometa a solucionar "definitivamente" los problemas del Polideportivo Pisuerga, después de "tres años y tres meses de inacción" por parte del equipo de Gobierno formado por PP y VOX.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE insta en el texto de dicha propuesta al Ayuntamiento a licitar de manera "inmediata" la contratación del proyecto de sustitución integral de las cubiertas de la dotación deportiva con cargo al presupuesto de 2026.

Según ha detallado el PSOE, este proyecto deberá garantizar tanto el mantenimiento de la iluminación natural del espacio como la instalación de energía fotovoltaica. Asimismo, el tercer eje de la moción exige comprometer la financiación de los trabajos con la inclusión de la ejecución de la obra en el proyecto de presupuestos de 2027.

El portavoz de los socialistas, Pedro Herrero, ha criticado "la falta de transparencia" por parte del equipo de Gobierno, ya que el grupo municipal tuvo que "desvelar" el 13 de julio que las obras estaban paradas y después "la concejala de Deportes anunció que el 31 de agosto se conocería la propuesta a realizar".

Asimismo, Herrero ha afirmado que, tras presentar el 27 de agosto una solicitud de convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes para conocer los detalles del proyecto, "han pasado dos semanas y la opacidad provoca aún más incertidumbre".

"UN PARCHE TEMPORAL"

La moción que apoyarán los concejales del PSOE en la sesión apuntará que las intervenciones en el pabellón hasta la fecha han sido un "parche temporal" porque se han limitado "a reparaciones mediante sellados específicos para intentar alargar la vida útil de la actual cubierta".

En esta línea, el concejal Juan Carlos Hernández ha recordado que el Gobierno de Carnero al principio de la legislatura se comprometió y que "está a punto de terminar el cuarto y último verano" sin ejecutar la actuación "necesaria" en el polideportivo.

Además, el PSOE ha manifestado que la apuesta de "colocar una sobrecubierta opaca sobre la vieja y maltrecha cubierta", a pesar de los informes técnicos que lo "desaconsejaban", ha resultado "un fracaso".

Según informan los socialistas, el contrato se formalizó el 4 de marzo de 2026, y se dividía en 3 fases que afectaron a la cubierta en el frontón, el polideportivo y el gimnasio, por importe de 1.073.555 euros, con un plazo de ejecución de 4 meses.

Así, el proyecto elegido fue cuestionado en su día por el Grupo Municipal Socialista, pero la concejala de Participación Ciudadana y Deportes descalificó esas advertencias.

Asimismo, el Grupo Socialista ha denunciado que a pesar de que el estudio encargado a la empresa de Ingeniería y Arquitectura INCIDEC certificó la degradación de la cubierta y también sus elementos de fijación por haberse producido filtraciones con oxidación y pudrición de los paneles tipo sándwich, el Gobierno de Carnero continuó con la remodelación hasta tener riesgo de sobrecarga.