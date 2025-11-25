PSOE Valladolid participa en el acto de la Subdelegación y llama a "cerrar todas las puertas a la extrema derecha"

Foto de representantes políticos y de organizaciones feministas presentes en el acto institucional del 25N celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Valladolid han asistido este martes al acto institucional del Día Internacional de lucha contra la violencia de género organizado por la Subdelegación del Gobierno en la provincia, en lugar de participar en el acto celebrado en la institución a la que representan, donde se ha leído una declaración oficial con la que no estaba de acuerdo el PSOE.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Municipal Socialista ha recalcado que "no es una fecha más en el calendario" sino que, apuntan, "es el día en el que recordamos a todas las mujeres asesinadas por el machismo, a las que viven con miedo, a sus hijas e hijos, y en el que renovamos nuestro compromiso para que ninguna mujer tenga que volver a mirar hacia atrás cuando vuelve a casa".

En el comunicado relatan su versión sobre la situación que se ha dado recientemente en el Ayuntamiento de Valladolid y que ha derivado en la falta de consenso sobre la declaración que se ha leído en el acto institucional organizado por el Consistorio con motivo de esta misma efeméride contra la violencia de género.

Los socialistas han recordado que durante años en el municipio se ha compartido "un consenso básico y decente" en torno a que la violencia machista "existe, es una lacra intolerable y todas las instituciones debemos estar unidas para combatirla".

Ese consenso, han añadido, se expresaba en declaraciones institucionales impulsadas desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y asumidas "de forma unánime por las corporaciones locales".

Sin embargo, aseguran que este año el Partido Popular "ha decidido romper ese acuerdo de mínimos y abrir la puerta a la extrema derecha, que niega la violencia de género y pretende devolverla al ámbito privado".

De esta manera, el Grupo Municipal Socialista ha optado por participar en el acto institucional celebrado en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, donde la jurista Rosa Gil, a su vez familiar de la joven Teresa Rodríguez, asesinada por su expareja en Bruselas en 2022, ha leído el manifiesto contra la violencia machista.

También ha estado representado en este acto el Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra por parte de su portavoz, Rocío Anguita. La formación de izquierdas ha explicado en un mensaje publicado en la red social 'X' que "ante el intento del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de romper el Pacto de Estado contra la Violencia Machista", los colectivos feministas y sociales siguen "unidos frente al negacionismo y la regresión intolerable en políticas de igualdad".

Cabe apuntar que el acto institucional celebrado en el Ayuntamiento este martes tampoco ha contado con la presencia de concejales de Vox, de tal manera que sólo ha habido representantes del Partido Popular.

Sin embargo, los socialistas critican que el PP ha "aceptado los marcos y el discurso de la ultraderecha", por lo que coligen que "traiciona a las víctimas y desprotege a las mujeres". "Quien cuestiona la existencia de la violencia machista, quien la diluye bajo el término engañoso de 'violencia intrafamiliar', está negando la realidad de cientos de mujeres asesinadas por el hecho de serlo", han continuado.

"No se trata de una opinión: son los datos oficiales los que señalan que la mayoría de los asesinatos en el ámbito de la pareja o expareja tienen como víctimas a mujeres", ha explicado la concejala socialista Rafi Romero.

Para los socialistas, la violencia machista "es la expresión más brutal de una desigualdad que atraviesa todos los ámbitos de la vida", pero "durante décadas, esa violencia se escondió tras las paredes del hogar".

Sin embargo, destacan que "hoy, gracias a la lucha del movimiento feminista, al trabajo de las organizaciones de mujeres y al impulso de leyes como la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado, hemos conseguido sacarla del silencio y situarla en el centro de la agenda pública".

"No vamos a dar ni un paso atrás. Nos comprometemos a seguir reforzando los recursos municipales, mejorando la coordinación institucional y exigiendo más medios para la prevención, la atención y la reparación", ha añadido Romero.

La edil socialista, ha advertido de que la violencia machista "adopta hoy nuevas caras" tales como "el acoso en redes sociales, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la utilización de las tecnologías y de la inteligencia artificial con fines vejatorios o de control".

Por eso, el compromiso del PSOE, defienden, "incluye una apuesta decidida por la educación afectivo-sexual, por la sensibilización en igualdad y por el trabajo específico con la juventud para desmontar los bulos y estereotipos que alimentan el machismo".

"Las mujeres socialistas queremos caminar de la mano de nuestros compañeros y que ellos sean cada día más conscientes de los micromachismos que nos dificultan la vida en el hogar, en el trabajo, en el ocio o en el deporte. La igualdad real solo será posible si los hombres se suman con claridad a esta lucha", ha indicado la concejal socialista.

Romero ha situado su posición "frente a quienes levantan muros de odio", y ha pedido al Partido Popular que "vuelva a la senda de la sensatez y del consenso en defensa de las mujeres".