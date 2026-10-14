El PSOE de Valladolid ratifica a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo como cabezas de lista para el Congreso el 29N

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de Valladolid ha aprobado este miércoles, 14 de octubre, la propuesta de candidatura de la formación por esta circunscripción al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como números uno y dos de la lista a la Cámara Baja, respectivamente.

La candidatura al Congreso se completa con José Domingo Castaño Bueno, en el tercer puesto; María Luisa Sanz Martínez, en el cuarto, y Raúl Crespo Valdivieso, en el quinto.

Por su parte, la propuesta para el Senado está encabezada por Sara María Galván Lobato, seguida de Carlos Mangas Nieto y Yolanda Lanza Aláez.

La propuesta ha sido presentada por la Comisión Ejecutiva Provincial y aprobada de acuerdo con los Estatutos Federales y el Reglamento de desarrollo de los procesos de selección de candidaturas del partido.

Ahora será remitida a la Comisión Ejecutiva Autonómica, que la trasladará a la Comisión Federal de Listas para su aprobación definitiva en el Comité Federal previsto para el próximo 17 de octubre.

El PSOE de Valladolid ha defendido que las candidaturas responden a un proyecto político comprometido con el desarrollo de la provincia, la defensa de los avances logrados y la ampliación de derechos y la mejora de la vida de los ciudadanos.

La Comisión Ejecutiva Provincial ha destacado asimismo que las listas están integradas por personas con "amplia experiencia política y de gobierno", tanto en el ámbito local como en el nacional, y que conocen de "primera mano" la realidad de Valladolid y están preparadas para defender los intereses de sus habitantes en el Congreso y el Senado.

El PSOE de Valladolid afronta las próximas elecciones generales con el objetivo de construir una España que "crece, avanza y mira al futuro, frente al retroceso que plantean las formaciones de derechas".