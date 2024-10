El PSOE de Valladolid solicita un Pleno Extraordinario para "depurar responsabilidades" por el derrumbe en la Vera Cruz

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico para "depurar responsabilidades políticas" por el derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Vera Cruz, que se produjo el pasado mes de junio cuando en el templo se desarrollaban unas obras con las que consideran que el equipo de Gobierno fue negligente.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha recordado que el siniestro se produjo al mediodía del martes 25 de junio mientras los operarios trabajaban en la iglesia, pero consideran que el Ayuntamiento tendría que haber comunicado la paralización de las obras porque existía un informe desde "un mes antes" que planteaba esa posibilidad.

"El desastre patrimonial en la iglesia de la Vera Cruz pudo haberse evitado si desde el Ayuntamiento de Valladolid se hubieran realizado con diligencia todos los trámites administrativos y si el equipo de gobierno PP-Vox hubiera tratado este proyecto con la importancia que requiere un monumento del siglo XVI, considerado el epicentro de nuestra Semana Santa", concluye el Grupo Socialista "tras analizar todo el expediente y comprobar que las preguntas lanzadas desde hace tres meses siguen sin respuesta".

Por eso, solicitan un Pleno Extraordinario y también porque defienden que "los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la información".

En el comunicado recuerdan que en la Comisión de Movilidad y Urbanismo celebrada con carácter extraordinario el pasado 31 de julio, se plantearon una serie de preguntas al concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, algunas de las cuales "siguen sin respuesta", a juicio del PSOE.

De toda la información analizada, el PSOE desprende "una evidente negligencia en la gestión" porque los acuerdos y las fechas de los informes y las decisiones "revelan el descuido político desde el inicio del proceso que dieron lugar a las obras hasta el día del colapso de la cúpula".

"DESASTRE PATRIMONIAL"

El PSOE describe ese recorrido de la documentación que considera que ha conducido al "desastre patrimonial" en el templo del siglo XVI desde que el 2 de agosto de 2023 se presentó en el Ayuntamiento una Declaración Responsable de Obras y Usos (DROU) para llevar a cabo una serie de "intervenciones en cubierta, fachada y acceso", así como "acondicionamiento de iluminación".

Entonces, el Ayuntamiento tardó 49 días (20 de septiembre de 2023) en revisar la documentación y requerir a la Cofradía que aportara la documentación que le faltaba en la DROU, algo que se produce el 5 de noviembre. El 17 de noviembre el Ayuntamiento volvió a notificar a la Cofradía que la DROU no era válida y que no ha surtido ningún efecto, por lo que no era posible ejecutar la obra.

El proyecto se retomó el 30 de abril de 2024, cuando la Cofradía volvió a iniciar el procedimiento con una nueva DROU, por lo que las obras se reanudaron. En esta ocasión, según el Grupo Socialista, el Ayuntamiento tardó 55 días en notificar a la Cofradía que esta nueva DROU tampoco era correcta, algo que se produjo en la víspera del derrumbe.

El PSOE critica que antes de esa fecha el Ayuntamiento "se tomó 21 días para revisar la documentación presentada por la Cofradía" y así el 22 de mayo, más de un mes antes del derrumbe, la Sección de Control de Obras realizó una propuesta de decreto desfavorable que proponía al concejal de Urbanismo que lo firmase para dejar sin efecto la DROU, lo que hubiera provocado la paralización de las obras.

Dos días después, el 24 de mayo, la Dirección de Área de Urbanismo dio el visto bueno a la propuesta desfavorable pero el PSOE indica que la firma del concejal 'popular' no se produjo hasta el 13 de junio, es decir, 20 días más tarde de que se emitiera esa propuesta desfavorable.

Durante todo este tiempo, recalcan, las obras siguieron su curso y una vez el edil firmó el decreto, el Ayuntamiento "tardó otros 11 días en notificárselo a la Cofradía, lo que aconteció el 24 de junio".

Cabe recordar que según el reglamento orgánico del Ayuntamiento, la solicitud de Pleno extraordinario se puede solicitar por parte de un mínimo de una cuarta parte de los concejales de la Corporación y el alcalde debe convocarlo en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción de la solicitud.

Cada concejal puede firmar como máximo tres solicitudes de plenos extraordinarios y ésta sería la tercera que promueve el Grupo Municipal Socialista en lo que va de 2024 tras los celebrados en marzo sobre el proyecto ferroviario y en julio sobre la doble faceta del alcalde, Jesús Julio Carnero, como regidor y como senador.