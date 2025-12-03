PSOE ve a Mañueco alejado de la realidad con campañas de "datos retorcidos y manipulados" para hacerse un traje a medida

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha considerado que el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, está "haciendo el ridículo" con campañas de "promociones de autobombo" con "datos retorcidos y manipulados" para vender logros, cuando los datos del paro del mes de noviembre han situado a Castilla y León como la segunda comunidad con mayor aumento del paro, frente al descenso anotado en España.

Para Nuria Rubio, estas "campañas de autobombo" de Alfonso Fernández Mañueco sólo buscan "hacerse un traje a medida" para que nadie recuerde su "desastrosa gestión" en sanidad, en incendios, en servicios sociales, industria "y en cualquier política".

"Los ciudadanos no somos tontos y sabemos quiénes son los responsables y queremos poner fin de una vez por todas a esas nefastas políticas", ha aseverado Rubio que ve al presidente de la Junta alejado de la realidad que vive Castilla y León.

A esto ha añadido la situación de minoría parlamentaria que vive el Partido Popular, partido que sustenta a la Junta de Castilla y León, al que ha vuelto a reprochar que no tenga de capacidad de diálogo para llegar a acuerdos. Así, ha recordado la "nefasta" tramitación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026, que fue tumbado por la oposición en bloque, al igual que ocurrió el pasado pleno con los dos decretos leyes con distintas medidas sobre incendios "con los colectivos fuera manifestándose".

Rubio ha augurado que puede pasar la mismo esta misma semana con el Proyecto de Ley de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León ante la "incapacidad" del PP para escuchar y para aceptar las enmiendas de la oposición, 103 en el caso del Grupo Socialista. A modo de ejemplo de la negativa del PP ha citado el voto en contra en el anterior pleno a la PNL del PSOE para reconocer la figura de Nevenka Fernández a través de un premio con el nombre de la exconcejal de Ponferrada.

Nuria Rubio ha recordado que el Grupo Popular también votó en contra del apoyo al movimiento feminista cuando, según ha reivindicado, estas asociaciones hacen "una labor encomiable con las víctimas donde la Administración no llega".

Por otro lado, ha ironizado sobre las "excursiones" de los dirigentes del PP, en referencia expresa a la manifestación del pasado domingo en Madrid, y ha preguntado a los 'populares' si cuando hablan de mafia se refiere a que "los amigos de Mañueco chantajearon a un empresario y pedían 3 millones en cuenta en Mónaco".

Nuria Rubio ha apelado a los testimonios que se están escuchando en el juicio de la 'trama eólica' para recordar que Castilla y León era conocida como 'Sicilia y León' y que "los amigos de Mañueco" han sido denominados "banda" y "organización para chantajear y para extrosionar". La dirigente socialista ha criticado por último que el presidente de la Junta hable sobre Democracia cuando fue elegido "con trampas" en las Primarias del PP en Castilla y León. "Lo certificó un juez", se ha reafirmado Rubio.

La vicesecretaria del PSCL ha pedido a Fernández Mañueco que deje de avergonzar a los ciudadanos de Castilla y León y ha aconsejado también que deje de "hacer el ridículo" porque "no está para dar lecciones a nadie". "Que se dedique a hablar de nuestro territorio", ha exigido Rubio que ha asegurado por otro lado que frente a un "presidente ausente" que "no tiene con quién negociar" el Partido Socialista de Castilla y León cuenta con "un equipo sólido" que ha está eligiendo en asambleas a las personas que acompañarán a Carlos Martínez en las próximas elecciones.

Por último, ha reivindicado el "liderazgo firme" del secretario autonómico del PSOE y candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta y ha asegurado que Martínez está "ocupado y preocupado" de los problemas de Castilla y León.