PSOE ve poco probable una ruptura en el Gobierno municipal de Valladolid porque ve a Vox "entregado" al PP

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha considerado este miércoles que "no tiene pinta" de que en el equipo de Gobierno municipal se produzca una ruptura entre PP y Vox, como ha sucedido recientemente en el Consistorio del municipio vallisoletano de Medina del Campo, pues ve la formación de derechas "entregada" a los 'populares'.

"No tiene ninguna pinta. De hecho, en el último Pleno pudimos ver que Vox en Valladolid está completamente entregado al Partido Popular", ha aseverado al ser preguntado por si cree que en la capital podría replicarse la salida del Gobierno de la formación dirigida por Santiago Abascal.

Herrero ha recordado que en la ciudad Vox "ha apoyado la Zona de Bajas Emisiones", la implantación de la Tasa de Basuras" e interpreta que "apoya todas las políticas que tienen que ver con la Agenda Urbana 2030, que es la Agenda 2030 contra la que despotrican". Incluso, ha recordado que ha "apoyado incluso los talleres sobre igualdad y violencia de género que el concejal de Vox en el pasado mandato quería cargarse".

Por ello, Herrero considera que el Vox de la capital "no sintoniza con "el Vox nacional". De hecho ha aventurado que "en el caso de que el señor Abascal les diga que tienen que romper" encontrará "una resistencia numantina a evitarlo".