El PSOE ve la respuesta de Carnero al requerimiento como la demostración de que "Valladolid no tiene alcalde"

VALLADOLID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha considerado este viernes que la respuesta del equipo de Gobierno al requerimiento realizado por Adif sobre el supuesto incumplimiento de varios aspectos recogidos en el convenio para la integración ferroviaria es la demostración de que la ciudad "no tiene alcalde", ya que argumenta que Jesús Julio Carnero no ha aportado argumentos nuevos y "sigue empantanado en sus mentiras".

Así lo ha señalado el concejal socialista este viernes en declaraciones a los medios de comunicación después de la rueda de prensa en la que el alcalde de la ciudad ha detallado la respuesta del Ayuntamiento al requerimiento de Adif, en la que mantiene que no ha habido incumplimientos y que tampoco existe "causa" que dé lugar a la resolución del convenio.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista interpreta que Carnero "ha metido la cabeza en un agujero" y sigue "empantanado en sus propias mentiras", en lo que supone a su juicio "un callejón sin salida" pues ve incapaz al regidor de aportar "argumentos diferentes", como esperaba que plantease en la respuesta al requerimiento.

"Lo peor es que este tiempo precioso se lo está haciendo perder a los ciudadanos de Valladolid", ha lamentado Herrero, que interpreta que el equipo de Gobierno no tiene "conciencia social de la gravedad de esta situación", que supone un riesgo de "paralización" de las obras de la integración ferroviaria, que están a medio ejecutar y que a su juicio son "determinantes" para el futuro de la ciudad.

Por parte de Carnero, Pedro Herrero aventura que "no hay proyecto alternativo, ni lo va a haber".

Sobre el contenido de la respuesta del Ayuntamiento a Adif, Herrero sólo ha mencionado la reclamación del pago de los 11 millones de euros que debería aportar el Consistorio como parte del convenio para la integración ferroviaria y ha apuntado que la entidad ministerial envió sendos requerimientos al Consistorio y a la Junta y ésta administración sí que ha realizado su aportación en las últimas semanas.

Eso, en opinión de Herrero, "deja en evidencia" al equipo de gobierno PP-Vox en el Ayuntamiento de Valladolid.

Además, el portavoz socialista ha aseverado que al alcalde "no le corresponde decir si hay causa o no hay causa" para la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y ha argumentado que en la "estipulación octava" del convenio se señala que "cuando alguien no cumple con sus obligaciones, cualquier socio puede reclamar que cumpla con ellas, y si no cumple, se da por resuelto el convenio".

En este sentido, Pedro Herrero ha apostado por ir "paso a paso" y esperar la respuesta que den los técnicos de Adif al escrito presentado este viernes por el Ayuntamiento. En cualquier caso ha apostillado que "desde el punto de vista político y del liderazgo, no tiene un pase".