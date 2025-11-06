Publicado un libro que recoge imágenes de la provincia de Segovia que a lo largo de su vida capturó Eduardo Rodera

Presentación del libro que recoge las fotografías que a lo largo de su vida realizó Eduardo Rodera. - DIP. SEGOVIA

SEGOVIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rodera Robles ha presentado este jueves el libro 'El archivo fotográfico de Eduardo Rodera', que ha sido editado por la Librería Cervantes en homenaje a la afición de Eduardo Rodera por la fotografía y los paisajes, naturales y costumbristas, segovianos.

El presidente de la Diputación y del patronato de la Fundación, Miguel Ángel de Vicente, el director del Museo, Rafael Cantalejo, y el propietario de la Librería, Guillermo Herrero, han presentado este libro que recoge las fotografías más llamativas que tomó Eduardo Rodera durante paseos por la Sierra de Guadarrama y sus visitas a los pueblos de la provincia.

"Aunque su vida transcurría fuera de Segovia debido a su puesto de trabajo en el Ministerio de Hacienda, no olvidaba sus raíces y, junto a su mujer, Rafaela, visitaba con cierta frecuencia tanto el Real Sitio como la capital", ha explicado Rafael Cantalejo.

Asimismo, Cantalejo ha explicado que las fotografías tomadas por Rodera, "pese a que las hiciese como fotógrafo aficionado y no profesional, son de gran valía y permiten documentar cómo era el pasado en el territorio segoviano de la segunda mitad de siglo veinte".

Así, entre las instantáneas que recoge la publicación se encuentran algunas de las que ya fueron expuestas en el Museo en 2017 y 2019 en las muestras 'Segovia en la mirada de Eduardo Rodera. El apego a las raíces' y 'El mundo apacible de Eduardo Rodera al pie de Guadarrama'.

Así, se pueden encontrar múltiples escenarios de Segovia capital, pero también las calles y el entorno del Real Sitio, sus jardines, la Pradera de Navalhorno, el aserrío de Valsaín, la Boca del Asno, la Cueva del Monje o Peñalara.

"Muchos son lugares que la mayoría de los segovianos conocemos y que se mantienen prácticamente intactos pese al paso del tiempo", ha afirmado Miguel Ángel de Vicente, quien ha explicado que otros lugares "se muestran actualmente irreconocibles en la cámara de Rodera y por ello su valor patrimonial, además de sentimental para muchas personas, es muy importante".

Asimismo, el libro, que está ya disponible para su compra en la Librería Cervantes, incluye instantáneas de fiestas, rituales religiosos o costumbres familiares que Rodera fue tomando, especialmente durante sus veranos en la provincia.

Esta publicación pretende, además, completar la celebración del trigésimo aniversario de la Fundación "de una manera que Eduardo Rodera jamás habría imaginado", como ha indicado De Vicente, quien ha explicado que su gran afición, el coleccionismo de los objetos más variopintos, "le hizo soñar con un Museo en el que poder exponerlos a sus conciudadanos"

"Hoy ese Museo, además de ser una realidad de veintitrés años, gracias a la labor de Rafael Cantalejo y el resto de patronos de la Fundación, ha sido sede de dos exposiciones de su otra gran afición, la fotografía, que culminan en este libro", ha concluido el presidente de la Diputación y del Patronato.