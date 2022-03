Puente advierte de que la falta de Ejecutivo en CyL puede dar el mensaje de que "no hacen falta gobiernos"

VALLADOLID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha advertido este martes de que la falta de un acuerdo para el nuevo Gobierno en Castilla y León puede trasladar a la ciudadanía el mensaje de que "no hacen falta gobiernos", algo que considera también "nocivo" para la política.

Así lo ha apuntado el regidor vallisoletano este martes en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, que ha explicado varios ejemplos de gestiones que tiene pendientes el Ayuntamiento de la capital vallisoletana con la Junta pero no se concretan porque no se ha constituido el Gobierno autonómico tras las elecciones del pasado 13 de febrero.

Para Óscar Puente, a parte de los proyectos, el hecho de que en una situación de crisis como la actual no se haya formado gobierno todavía "es difícil de entender", al tiempo que ha especulado con que pueda trasladar a la ciudadanía el mensaje de que "no hacen falta gobiernos".

"Si en una crisis como esta, de esta dimensión, se puede gestionar con un Gobierno de la Junta que lleva tres meses en funciones, a lo mejor es que no hacen falta gobiernos. Y este es un mensaje muy nocivo para la política", ha reflexionado, antes de subrayar que los gobiernos "no es que hagan falta, es que son indispensables y en circunstancias como ésta, más todavía".

En cuanto a los mencionados proyectos pendientes, ha citado el compromiso con la Junta para construir tres polideportivos en otros tantos colegios de la ciudad financiados al 50 por ciento entre ambas administraciones. "Pero no hay gobierno, no hay presupuestos y no hay posibilidad siquiera de licitar el proyecto", ha apuntado.

Por ello, ha explicado que el Ayuntamiento baraja licitar el proyecto por su parte y ya harán "cuentas" con la Junta.