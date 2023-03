Puente cree que la candidatura de Vadillo perjudica más a la derecha y reprocha que se sume "a la estrategia del engaño"

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha insistido este viernes en que la candidatura de 'Contigo Avanzamos', con el exsocialista Cecilio Vadillo como cabeza de lista, "va a perjudicar más a la derecha" y ha reprochado que esta formación se suma "a la estrategia del engaño en la que está la derecha de la ciudad".

Así lo ha señalado el alcalde este viernes al ser preguntado por la presentación del también exsubdelegado del Gobierno como candidato a la Alcaldía por este partido impulsado por la Plataforma por el Soterramiento en Valladolid.

Puente considera que es la derecha "a la que puede perjudicar más" la candidatura encabezada por Cecilio Vadillo porque entiende que el la defensa del soterramiento es "una estrategia concertada de los partidos de derechas".

"Creo que van a tener muy mal resultado, todos ellos", ha pronosticado el candidato socialista a la Alcaldía.

Además, ha recordado que "el otro día les hemos pillado" en una reunión "con los de Vox", en referencia a una imagen que el propio alcalde difundió en las redes sociales en la que se veía a uno de los portavoces de la Plataforma reunido con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier García Bartolomé, que cabe apuntar que no repetirá como candidato a la Alcaldía.

Según Óscar Puente el equipo de Gobierno ya dijo "hace tres o cuatro años" que "ésto iba a pasar y ya lo tenían pensado", en aparente referencia a la intención de Cecilio Vadillo de crear otro partido político.

En definitiva, el regidor considera que esta formación "se suma a la estrategia del engaño en la que está la derecha de esta ciudad desde hace bastante tiempo".

Pero Puente afirma que "el ciudadano ya está cansado de engaños" y de "partidos que le dicen que no hay dinero para consultorios en los pueblos, de que no hay dinero para la atención primaria, que no hay dinero para las pensiones" pero que "para los soterramientos dicen que sí, aunque estuvieron 20 años y no lo hicieron".