Puente declina pronunciarse sobre el conflicto con Venezuela al considerar que Albares es la persona idónea

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha declinado pronunciarse este lunes sobre el conflicto diplomático existente con Venezuela al considerar que no es la persona idónea para abordar la delicada situación existente entre ambos países.

En su desplazamiento a Valladolid para visitar las obras de la nueva estación intermodal para impulsar el tráfico ferroviario de mercancías, el exalcalde de la capital ha sido interpelado sobre las tensas relaciones por las que atraviesan ambos países pero el político ha preferido guardar silencio.

"Me van a permitir que me centre en los asuntos que son objeto de mi visita, tanto de carácter local como de mi ministerio, pero no me voy a pronunciar sobre esas cuestiones porque no soy la persona más adecuada para hacerlo y, además, hay un ministro de Exteriores que es quien fija la posición del Gobierno en estas materias", ha zanjado Puente.