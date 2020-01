Puente: "Las posibilidades de ir al Gobierno siempre han estado ahí, pero por un acto de egoísmo me quedo en Valladolid"

Publicado 10/01/2020 12:35:18 CET

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha admitido hoy que las posibilidades de formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez "siempre han estado ahí", pero que renuncia a ello por "un acto de egoísmo", ya que está "encantado" de ser regidor de la ciudad, algo que ha calificado como "un privilegio".

Durante su visita a la concentración de Pingüinos, el edil socialista no ha querido profundizar en la oferta del presidente del Gobierno para formar parte del Ejecutivo. Así, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que no había mucho que explicar. "Es un tema ya muy sobado. Por la posición que tengo en el partido, mi proximidad a Pedro Sánchez y espero que porque también tenga algo que aportar las posibilidades de ir al Gobierno siempre han estado ahí, pero mi compromiso con la ciudad y con el partido en Valladolid es muy clara", ha aseverado.

Puente ha incidido en que tiene un proyecto en marcha, está "muy feliz" y ser alcalde de Valladolid, para él, "es un privilegio". No obstante, confiesa que su renuncia es "un acto de egoísmo". "Lo generoso hubiera sido marcharse pero creo que en este caso opto por darme satisfacción a mí mismo", ha añadido.

El dirigente socialista, por último, ha recalcado que estaba "muy feliz" donde está. "Me encanta lo que hago y me levanto todos los días encantado con una ciudad maravillosa y un proyecto en marcha con muchas cosas pendientes que a mi me gustaría completar", ha concluido.