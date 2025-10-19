Puerto del Pico (Ávila) marca la octava temperatura más baja del país con 2,6 grados

ÁVILA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La estación meteorológica de Puerto del Pico (Ávila) ha marcado la octava temperatura más baja de España en la mañana de este domingo, 19 de octubre, con 2,6 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.
La lista de las diez mínimas del país la lidera Pradollano Parque Nacional Sierra Nevada (Granada), con 0,1 grados; seguida de Cap de Rec (Lleida), con 0,7; Molina de Aragón (Guadalajara), con 1,3; Port Ainé (Lleida), con 1,6, y Nerpio (Albacete), con 1,8 grados.
En sexto lugar, Cerler Cogulla (Huesca) ha anotado 2,3 grados; seguida por Sierra Nevada Radiotelescopio (Granada), con 2,5, y los 2,6 grados de Puerto del Pico. La lista la completan Sigüenza (Guadalajara) y Bello (Teruel) con 2,7 grados en ambas.