Quince restaurantes y nueve productores locales representarán a Salamanca en Madrid Fusión.

SALAMANCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Quince restaurantes del club de producto 'Salamanca para Comérsela' serán los embajadores de la restauración y la gastronomía salmantina en la vigésimo tercera edición de Madrid Fusión, que se celebrará bajo el lema 'Revolucionarios", y que supone su decimocuarta participación consecutiva, como así ha anunciado este lunes el concejal de Turismo, Ángel Fernández, y el presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro.

Los representantes salmantinos que ofrecerán sus tapas en el expositor de 'Salamanca para comérsela' serán Martinica Salamanca, Domo Delaire, El Alquimista, Pascua, Bambú Tapas y Brasas, DOZE, Lilicook Cocina, La Jara, Pucela, Portal de Lino, Tapas 3.0, ConSentido, Vida& Comida, El Mesón de Gonzalo y Las Tapas de Gonzalo.

Además, en el estand de Salamanca también se desarrollarán diferentes degustaciones a cargo de varias empresas colaboradoras, como la Marca de Garantía Hornazo de Salamanca con La Tahona Delicatessen y La Madrileña de Alba de Tormes, la Marca de Garantía Quesos Arribes de Salamanca, la DOP Sierra de Salamanca, la DO Arribes de Salamanca, Las Cuatro TTTT y Frizzante we can Verdejo 5.5 s, tal y como ha enumerado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El ibérico será protagonista de las tres jornadas de la mano, el lunes, de La Hoja del Carrasco, el martes, con Ibéricos Montellano y el miércoles, con FISAN.

En esta edición, además, los restaurantes salmantinos tendrán especial protagonismo, en diferentes certámenes organizados en el marco del congreso. Así, El Portal del Lino es finalista en el XI Campeonato a la mejor croqueta de jamón ibérico, que se celebrará el lunes 27.

Por su parte, también el lunes, el restaurante Oroviejo será el establecimiento que represente a Salamanca en el III Campeonato Oficial de Hostelería de España-Tapas y Pincho. El miércoles 29, Eunice Hotel Gastronómico opta como finalista a los premios Mejor desayuno de hotel y VIII Premio Pastelero Revelación.

Seis restaurantes abrirán la presencia salmantina en la jornada inaugural, el lunes 27. El Portal del Lino, con su 'Ensaladilla de ibéricos FISAN'; Tapas 3.0 ofrecerá un 'Brioche Reina Pepiada'; ConSentido una 'Tartaleta de sobrasada ibérica Montellano y patata y puntilla'; Vida & Comida eñ 'Bombazo ibérico FISAN' (mitad bombón-mitad hornazo); El Mesón de Gonzalo, 'Albóndigas de morucha, foie y trufa' y Las Tapas de Gonzalo el 'Mollete de panceta, piquillo y parmesano'.

El martes, 28, Pascua ofrecerá su 'Churro y chocolate'; Bambú Tapas y Brasas una 'Dona de cordero con mole'; DOZE su 'Entre panes de papada confitada con gel de lima, miel de cerveza tostada y lomo de anchoa'; Lilicook Cocina 'Tartar de lomito de presa curada Garcigrande de bellota'; La Jara, 'Estofado de buey DAYMIMA' y Pucela un 'Brioche de Ternera Charra, palo cortado y mayonesa de bacon'. Cerrarán en la última jornada tres restaurantes: Martinica Salamanca con su 'Solomilllo de cerdo ibérico La Hoja de Carrasco, en escabeche japonés con berenjena encurtida'; Domo Delaire con 'La croqueta coulant, con jamón ibérico de Mario González', y El Alquimista con 'Cubilete de cabeza de cochinillo a la pólvora duque'. Además, ese día, a las 16.00 horas los alumnos de la Escuela de Hostelería de Salamanca, realizarán un showcooking con degustación.

En esta edición, que se celebra del 27 al 29 de enero, Madrid Fusión el lema 'Revolucionarios' será protagonista. La cocina española asombró al mundo hace ahora 30 años y Madrid Fusión Alimentos de España 2025 analizará las razones y motivos que articularon aquella revolución que irradió por el planeta a partir de 1995.

Con más de 250 ponentes procedentes de 25 nacionalidades, la vigesimotercera edición de Madrid Fusión Alimentos de España rendirá tributo al movimiento que situó la cocina española en el epicentro del mundo, iniciado hace 30 años.

Grandes nombres de la cocina de esos últimos 30 años subirán al escenario del congreso, desde Ferran y Albert Adrià a Gastón Acurio, pasando por Dabiz Muñoz o figuras internacionales como Massimo Bottura y Yoshihiro Narisawa.

El mundo del vino seguirá presente en el congreso de la mano de Madrid Fusión The Wine Edition Wines from Spain con temáticas diversas entre las que destacan los vinos volcánicos y los blancos de guarda mientras que el pan gana protagonismo en Madrid Fusión Pastry con la presencia de Richard, Hart, revolucionario de la panadería artesanal.

La IA será el eje vertebrador de Madrid Fusión Dreams y se abordará tanto desde una perspectiva futurista como con la vista puesta en la creación de nuevos productos o como herramienta para una mejor nutrición.

La libertad creativa, la voluntad de cambio, la rebeldía, el atrevimiento para cambiar las reglas o la generosidad para compartir los avances y descubrimientos son algunas de las innovaciones que aquellos revolucionarios introdujeron en la cocina de vanguardia y que la cumbre gastronómica más importante del mundo examinará de la mano de sus principales protagonistas.