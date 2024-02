Quiñones espera un "resultado positivo" de la cita de la SVAV con Puente, a quien reprocha sus "descalificaciones" a CyL

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, espera "un resultado positivo" y "disposición de acuerdo" en la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) en la que se escuchará la propuesta del Ayuntamiento de Valladolid para recuperar el proyecto de soterramiento, cita a la que acudirá el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha reprochado sus "inadmisibles descalificaciones" hacia Castilla y León.

Así lo ha manifestado Quiñones en declaraciones a los medios antes de la presentación de las directrices de la Agenda Urbana de Castilla y León, donde ha celebrado que el Ministerio de Transportes haya accedido a "sentarse" para "reevaluar" el proyecto de integración del ferrocarril en Valladolid en esta reunión que se celebrará el viernes 23 de febrero.

"Nunca es tarde si la dicha es buena", ha apuntado, para confiar en que la conversación se produzca "con sensatez y responsabilidad" y tenga un resultado "positivo" porque, a su juicio, "los ciudadanos no entenderían que no saliese ningún tipo de acuerdo y se entrase en una espiral sin salida" al respecto.

Cuestionado por si podría afectar a la reunión el que Puente haya llamado "sinvergüenza" a la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, María González Corral, Quiñones ha asegurado que el Ejecutivo autonómico priorizará "siempre" la "disposición de acuerdo".

Lo mismo espera por parte del ministro de Transportes, a quien ha reprochado esas "descalificaciones personales" hacia la consejera, que, ha lamentado, "venían precedidas de descalificaciones también a Castilla y León". "Son cosas inadmisibles", ha criticado.

En este contexto, ha garantizado que por su parte en el encuentro tratará "de apartar lo malo". "La disposición de acuerdos no es traer las cuentas del mal. Hay que intentar traer el futuro y pensar en los ciudadanos, no en cositas personales, no en frustraciones, no en determinadas actuaciones que se descalifican por sí mismas", ha sentenciado.