Quiñones insta al Gobierno y a Red Eléctrica a aprovechar la energía verde para que CyL no pierda el tren del desarrollo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha instado este lunes al Gobierno de la nación y a Red Eléctrica a aprovechar la capacidad de la energía verde para el sector industrial, un reto en el que Castilla y León se "juega mucho, muchísimo" frente a la "inactividad" del Ejecutivo central al que ha exigido que "de la talla".

"Necesitamos esa red (...) Nos jugamos que perdamos el tren del desarrollo económico-social", ha aseverado el consejero que se ha reafirmado en esta "reclamación muy relevante" al Gobierno de España al que ha recordado que, en la actualidad, no hay red eléctrica "suficiente y adecuada" para aprovechar la energía que produce Castilla y León "y exporta generosamente", ha apostillado, y ha defendido que también tiene que servir para el progreso económico y social de la Comunidad.

"Si no lo hacemos así, no van a poder venir los grandes proyectos que aquí están asomando y llamando a la puerta de Castilla y León", ha advertido Suárez-Quiñones que ha explicado que esos proyectos, entre ellos proyectos de hidrógeno, centros de procesos de datos "y otros muchos que generan mucho empleo en el ámbito rural", necesitan esa energía eléctrica "en grandes cantidades".

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha insistido en que se trata de una "asignatura" que depende del Gobierno de España y de la planificación de Red Eléctrica para el periodo 2025-2030. "Nuestro futuro está comprometido, si no se hace en ese plan estratégico, una adecuada planificación de nuevas redes que conecten nuestros polígonos industriales, nuestros centros de consumo con los centros de producción, habremos perdido ese tren", ha reiterado, para insistir en que hay que actuar "de forma inmediata".

Por otro lado, ha llamado al Gobierno de España a cambiar la normativa de autoconsumo y de las distancias, otra "asignatura pendiente" que la Junta ha "clamado" desde hace muchos años "sin éxito". "No podemos tener distancias de dos kilómetros para abastecer en autoconsumo un gran polígono industrial. Necesitamos más distancia para hacer grandes plantas por parte de las compañías eléctricas de energía solar y eólica para autoconsumo industrial", ha defendido al respecto.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha lanzado este mensaje en su intervención este lunes en el panel sobre el 'Nuevo modelo energético y transición ecológica' organizado por Europa Press en el marco del 'Foro Castilla y León hacia el futuro' en el que ha reivindicado la "posición de liderazgo" de la Comunidad en la renovación de las fuentes de energía.

"La transición energética no es una opción (...) las industrias no pervivirán si no se descarbonizan", ha advertido el titular de Medio Ambiente en la Junta de Castilla y León que ha recordado que los hogares también se tienen que descarbonizar lo que conllevará, "no sólo un compromiso medioambiental de evitar emisiones de CO2, sino también económico en cuanto al abaratamiento de los costes de la energía y en cuanto a la estabilidad de esos costes".

Suárez-Quiñones ha puesto al Ejecutivo de Castilla y León como un "ejemplo" por ser "el único Gobierno de España autonómico" que está promoviendo la seguridad y la certidumbre jurídica y los instrumentos adecuados para los proyectos que se ponen en marcha y como actor en la transición energética a través de la empresa pública Somacyl con la primera fábrica de pellets de la Junta o la primera red de calor con biomasa del país.

"Estamos y estáis sufriendo los que vivís en Valladolid las incomodidades de la ampliación de esa red de calor para hacer una red de calor global en Valladolid con una inversión de cerca de 200 millones de euros que va a permitir que Valladolid sea, probablemente, una de las capitales más importantes en Europa que tiene una red integral de calor con biomasa que extraemos de nuestros bosques, limpiándolos, haciéndolos más resistentes a los fuegos y también generando en ellos otro tipo de productos como es la micología, un círculo también de economía circular perfecta", ha añadido.

Finalmente, ha reivindicado el "gran presente" de Castilla y León, a la que se ha referido como "una comunidad bandera" en materia de transición energética y de energías renovables pero "con un comprometido futuro si el Gobierno de España no da la talla con España y con Castilla y León".