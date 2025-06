Racionero se despide del Ayuntamiento de Valladolid con una reivindicación de los acuerdos y de "Palestina Libre"

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ya exconcejal de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid Jonathan Racionero ha hecho efectiva su renuncia al acta este lunes en el Pleno municipal correspondiente al mes de junio y ha tenido una última intervención de despedida en la que ha destacado que en política "escasean" las propuestas y los acuerdos y ha concluido con una reivindicación por el pueblo Palestino y en contra de los "genocidas asesinos".

El edil de VTLP, que accedió al cargo al inicio del actual mandato tras las renuncias al acta de los exconcejales María Sánchez y Alberto Bustos se ha concluido su etapa en Consistorio también con un mensaje de agradecimiento a toda la corporación y el personal municipal y se ha despedido, uno por uno, de los otros 28 concejales presentas en el Salón de Plenos.

Al inicio de la sesión celebrada este lunes, en el apartado de daciones de cuenta, se ha tomado reconocimiento de la renuncia del concejal de VTLP, comunicada hace varias semanas debido a motivos personales. Como ha precisado el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Mozo, una vez adoptado el acuerdo sobre el reconocimiento de la renuncia, el concejal dejaría de serlo, mientras que se proponía a Carmen Colino, número cinco de la candidatura, para tomar posesión del acta de concejal en la próxima sesión plenaria.

Racionero ha hecho uso de la palabra en el Salón de Plenos por última vez para, en primer lugar, pedir disculpas a los votantes y los ciudadanos de Valladolid por "no haber podido culminar el trabajo" que le encomendaron, agradecer tanto al equipo de su Grupo Municipal, al Grupo Socialista en específico, al resto de miembros de la corporación y a los trabajadores municipales.

También ha querido tener palabras de agradecimiento para los miembros de Podemos Valladolid, formación que le designó para el cuarto puesto de la lista electoral de 2023 en la coalición VTLP y a quienes ha recordado que "queda trabajo por hacer; sí se puede".

Además ha dejado varios mensajes políticos, como la reflexión sobre las "innumerables quejas y enfrentamientos" que se observan en las intervenciones de los políticos, mientras considera que "escasean las propuestas y el encuentro" y son "pocas" las celebraciones, por lo que ha abogado por la búsqueda de acuerdos.

De hecho, tras agradecer los mensajes y palabras cariñosos por parte de "todos los grupos" que ha recibido en las últimas semanas tras anunciar su marcha, ha manifestado su deseo de que "ojalá su hubiera podido llegar a más acuerdos en estos años".

El otro mensaje final ha sido a favor de la paz, que ha defendido que se hace "con educación, cariño y con amor", algo que defiende que necesita "este mundo" en lugar de "jodidas balas". Por ello, ha recalcado que seguirá trabajando por "ofrecer lo mejor" en su actividad profesional y porque defenderá el "no a las guerras, no a la muerte, no al racismo, no a los genocidas asesinos".

Tras ello, ha concluido con el mensaje reivindicativo "Viva Palestina libre y viva el amor a los pueblos".

También ha tenido Racionero mensajes muy especiales para la persona que le ha "sostenido", se entiende que su pareja, en unos últimos meses que ha reconocido que han sido "difíciles". Finalmente, ha deseado "lo mejor a todos y todas" los miembros de la Corporación para que "sigan haciendo buena política por esta ciudad" y les ha saludado uno por uno antes de abandonar el Salón.

"HA DEJADO HUELLA"

El alcalde, Jesús Julio Carnero ha agradecido "los servicios prestados", en un mensaje que ha recalcado que no era mera "retórica" ya que cuando uno ejerce un cargo público representa y ejerce un servicio a quienes le han elegido. Así, le ha deseado "lo mejor" en el futuro.

Igualmente, el portavoz socialista, Pedro Herrero, en un turno de intervención posterior ha manifestado que espera que le vaya bien a Racionero y ha destacado que ha "dejado huella" en la Corporación.