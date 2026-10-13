El Ramos Carrión acogerá el Salón del Vino de Zamora durante los días 17 y 18 de octubre

El vicepresidente cuarto de la Diputación, Emilio Fernández; la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos; y la organizadora, Canto Marbán, durante la presentación. - EUROPA PRESS

ZAMORA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones del Teatro Ramos Carrión acogerán el Salón del Vino de Zamora durante los días 17 y 18 de octubre, tal y como ha confirmado Canto Marbán, responsable de Synergyas, empresa que está detrás de un evento respaldado por la Diputación Provincial y Caja Rural zamoranas.

De hecho, la presentación ha tenido lugar en la sede de la Diputación con la presencia del vicepresidente cuarto de la institución, Emilio Fernández, y de la representante de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, quienes han destacado el evento como una oportunidad para conocer los vinos de la provincia.

A partir de ahí, Marbán ha repasado algunos de los detalles de un evento que contará con la presencia de una veintena de bodegas de las distintas denominaciones de origen que hay en la provincia. "Es una forma de promocionar también el territorio para el turismo", ha constatado la responsable de la organización.

Para los asistentes, la entrada tendrá un precio de diez euros con copa y cuatro consumiciones incluidas. Además, una vez dentro, habrá otro bono por un precio de seis euros para añadir tres consumiciones más.

De igual modo, habrá catas y maridajes con productos de la marca Exquisiteza en un salón que abrirá sus puertas ambos días de 11.00 a 15.30 horas y de 18.00 a 21.30 horas.