La recaudación obtenida de las bolsas solidarias por las fiestas de San Pedro se destinará también a Colombia

BURGOS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con las organizaciones Oxfam Intermón, Cáritas Diocesana y Entreculturas, ha ampliado los fines benéficos de la campaña de bolsas solidarias fabricadas con el cartel de las fiestas de San Pedro a las víctimas del terremoto de Colombia.

Aunque la iniciativa arrancó a finales de junio para colaborar en los rescates y la reconstrucción tras el devastador terremoto sufrida en Venezuela, la reciente catástrofe sísmica registrada este lunes en la zona de Cali (Colombia) ha llevado a repartir los fondos que se recauden entre ambos países hispanoamericanos, ha avanzado la alcaldesa, Cristina Ayala.

La propuesta surgió a raíz del éxito cosechado por el diseño creado por la artista madrileña Carmen García Sastre. Tras elaborarse una primera remesa para actos de protocolo institucional durante las fiestas locales, el Consistorio financió la fabricación de 6.000 unidades destinadas a la venta pública, asumiendo íntegramente los costes de impresión para que el importe íntegro de las compras se transforme en ayuda humanitaria.

Las bolsas, que tienen un coste donativo de cinco euros cada una, se mantendrán a la venta en diversos puntos de la capital burgalesa hasta el próximo mes de diciembre o hasta que se agoten las existencias.

Entre las ubicaciones disponibles se encuentran las sedes y tiendas de Moda Re, el economato de San José y la sede diocesana de Cáritas, la tienda de Oxfam Intermón y los locales de la Fundación Entreculturas.

Desde Oxfam Intermón, su delegada, Marisol López, ha destacado la "gran respuesta y solidaridad" mostrada por la ciudadanía durante el arranque del proyecto. En los primeros cuatro días en los escaparates, la tienda de la entidad vendió 150 unidades, lo que se tradujo en un primer ingreso directo de 750 euros canalizado hacia la línea de emergencia venezolana.

A partir de esta semana, los ingresos que continúen entrando se repartirán al cincuenta por ciento con el dispositivo de ayuda activado para Colombia.

Por su parte, Cáritas Diocesana de Burgos ha aportado ya un importante impulso económico a la zona afectada. La entidad envió inicialmente 10.000 euros de fondos propios que, sumados a las aportaciones de la sociedad y las parroquias burgalesas, han permitido canalizar 70.000 euros hacia Cáritas Venezuela.

Asimismo, la organización está en contacto con Cáritas Española y el colectivo 'Soy Colombia' para coordinar el envío de auxilio a la región de Cali.

En cuanto al destino final de la ayuda, la Fundación Entreculturas, que opera sobre el terreno a través del Servicio Jesuita de Refugiados y la red Fe y Alegría, ha detallado que tras una primera fase centrada en la búsqueda de desaparecidos, alojamiento temporal y reparto de enseres básicos, los esfuerzos en Venezuela se centran ya en la reconstrucción.

Entre las prioridades figuran la educación en emergencias, la apertura de comedores escolares, la asistencia sanitaria, el apoyo al empleo local y la recuperación de documentación personal perdida durante el seísmo.

En Colombia, las tres ONG se encuentran en estos momentos evaluando las necesidades sobre el terreno para articular la respuesta humanitaria más adecuada a lo largo de las próximas horas.