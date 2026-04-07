La recogida selectiva de textil en Valladolid alcanza en un año 539 toneladas tras 5.164 vaciados de 201 contenedores

Uno de los trabajadores de Ecocircular con uno de los vehículos de la unión de empresas que se encarga de la recogida selectiva de ropa en Valladolid. - ECOCIRCULAR

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La recogida selectiva de textil en Valladolid ha alcanzado en un año más de 539 toneladas tras 5.164 vaciados de 201 contenedores repartidos por la ciudad, lo que ha evitado la emisión de 8.8087 toneladas de CO2 y el ahorro de 1,13 millones de metros cúbicos de agua.

Es el balance que ha hecho la UTE Ecocircular, formada por San Juan de Dios de Valladolid y Cáritas Diocesana Valladolid, adjudicataria del contrato de prestación de este servicio otorgado por el Ayuntamiento de Valladolid.

La unión de empresas, en un comunicado recogido por Europa Press, ha destacado que el encargo del Consistorio ha permitido desarrollar un modelo público-social "basado en la eficiencia operativa, la inclusión laboral y la economía circular" al combinar una gestión eficiente del residuo textil, la generación de empleo inclusivo y un alto impacto ambiental positivo.

En concreto, cinco personas con discapacidad y tres en situación de vulnerabilidad forman parte del equipo operativo en el desempeño de funciones de recogida, logística y apoyo en rutas.

A lo largo del primer año, se han impulsado distintos módulos formativos orientados a la circularidad textil, la clasificación avanzada del residuo, la preparación para la reutilización y las operaciones logísticas asociadas a la recogida.

Esta formación práctica se ha complementado con la tutorización de diez prácticas formativas no laborales para asegurar que este empleo sea estable, acompañado y adaptado a las necesidades de cada persona y reforzar las competencias profesionales de los participantes, así como mejorar sus posibilidades de acceso a un empleo futuro.

BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL

Por otro lado, la UTE ha incidido en que el modelo tiene unos resultados ambientales medibles que se concreta en que, entre febrero de 2025 y enero de 2026, se han recogido 539.140 kilogramos de residuo textil, lo que evita que este volumen termine en la fracción resto.

Esta actividad se ha sostenido con 5.164 vaciados realizados en 201 contenedores distribuidos por la ciudad, ha evitdo 8.087 toneladas de CO2 y se han arroado 1,13 millones de metros cúbicos de agua (equivalentes al consumo anual de unas 20.000 personas) así como el desvío de 539 toneladas del vertedero.

"Estos resultados cuantifican el aporte del servicio a la economía circular y a la mitigación del impacto ambiental en Valladolid", ha añadido Ecocircular, que ha explicado que la ropa depositada en los contenedores que gestiona es tratada a través de la cooperativa 'Moda re-'.

En sus cuatro plantas de clasificación, la ropa usada se clasifica manualmente según tipo, calidad y estado, de manera que las prendas en buen estado son limpiadas y preparadas para su reutilización a través de venta o donaciones sociales, mientras que las que estén en mal estado se destinan al reciclaje de ropa, donde se transforman en nuevos productos textiles o materiales.