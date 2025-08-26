Reconecta reúne en la Asociación Forestal de Soria a expertos y propietarios en un taller sobre custodia del territorio

SORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Reconecta, coordinado por la Asociación Forestal de Soria (Asfoso), ha reunido este martes en la sede de la organización soriana a expertos y propietarios en un taller sobre custodia del territorio. La sesión, celebrada en la sede de la entidad y titulada 'Custodia del Territorio Forestal: conservación con impacto positivo', ha citado a una veintena de participantes, según han informado desde la Asoaciación Forestal.

Asimismo, ha contado con la intervención de expertos de la Fundación Global Nature, otro de los socios de Reconecta, una iniciativa que busca impulsar la gestión sostenible y la revalorización de los montes abandonados o infrautilizados.

Dentro del programa de formación se han presentado casos reales, experiencias innovadoras y herramientas prácticas orientadas a promover acuerdos voluntarios entre propietarios de terrenos y entidades sin ánimo de lucro para la conservación activa del patrimonio natural, cultural y paisajístico.

Los asistentes han conocido modelos de financiación, proyectos de éxito como LIFE Soria ForestAdapt o los Cortafuegos Verdes, y ejemplos de emprendimiento sostenible vinculados al turismo, la apicultura o la educación ambiental.

El encuentro ha contado con la intervención del director de la Fundación Global Nature y presidente del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio de España (FRECT), Eduardo de Miguel; la directora adjunta de la Fundación Global Nature, Amanda del Río; la técnica especialista de la misma entidad, Beatriz Oliver, y el director técnico de Asfoso, Pedro Medrano.