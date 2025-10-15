Reconocimiento de Diputación de Valladolid a la mujer rural, "imprescindible para el progreso" de los pueblos

Conrado Íscar durante su intervención en el Dia de la Mujer Rural. - DIP VALLADOLID

VALORIA (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha reconocido la aportación de las mujeres del medio rural al desarrollo de los pueblos y ha aseverado que su presencia "es imprescindible para el progreso y para fijar población".

Así lo ha aseverado Íscar durante la clausura de los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que se han desarrollado a lo largo de toda la mañana de este miércoles en Valoria la Buena.

"No se puede progresar sin la mitad de la población, que sois las mujeres", ha afirmado el presidente, quien ha apuntado que "el progreso de las mujeres es un factor que beneficia a toda la sociedad" y, en el medio rural, la presencia de las mujeres "es imprescindible para fijar población".

Por ello, ha hecho patente, "una vez más", el compromiso de la Diputación de Valladolid "por la igualdad", y por asumir "un trabajo colectivo, junto con las organizaciones sociales y feministas de la sociedad civil y con la ciudadanía en su conjunto".

Asimismo, Conrado Íscar ha asegurado que en la Diputación de Valladolid se concibe la igualdad "como un estado de equidad y justicia para todas las personas en función de sus necesidades, aportaciones y demandas" y ha subrayado que la institución provincial "pone a disposición de las mujeres herramientas para la consecución de la igualdad, que faciliten el desarrollo de su proyecto de vida" enlos pueblos.

Además, ha incidido en que "la apuesta por el empleo sigue siendo la mejor herramienta para avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres. No solo proporciona independencia económica, sino también libertad para tomar decisiones, acceso a la cultura y al ocio", ha enfatizado Conrado Íscar.

La Jornada de Celebración del Día Internacional de la Mujer Rural se ha iniciado, con un taller de Activación Corporal y Emocional a cargo de Virginia Bermejo, actriz y promotora del proyecto Telarera: Técnicas teatrales aplicadas a la vida, que ha servido para abrir la jornada de forma participativa.

Posteriormente y, como viene siendo habitual, se ha celebrado el Pleno ordinario del Consejo Provincial de la Mujer, presidido por el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo.

Asimismo, se ha presentado el III Plan de Dinamización Económica de la Mujer Rural (2025-2028) al Consejo Provincial de la Mujer de mano de Ana Isabel González Sanz, asesora económica del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico.

El Plan recoge 66 medidas estructuradas en seis ejes de actuación, orientadas a impulsar la empleabilidad, el emprendimiento, la formación, la innovación, el acceso a nuevas tecnologías y la conciliación familiar y laboral en el medio rural