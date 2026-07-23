Una recreación del bautizo de Felipe II, evento central del V Centenario de su nacimiento en Valladolid en 2027

Presentación de la programación de Ayuntamiento de Valladolid y Diputación por el V Centenario del nacimiento de Felipe II en 2027. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Valladolid y el Ayuntamiento de la capital han presentado sus programaciones para la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Felipe II, que se cumple el 21 de mayo de 2027, y que tendrá como "momento central" una recreación del bautizo del monarca organizada por las dos instituciones el 5 de junio del año próximo, que se celebrará en el entorno la plaza de San Pablo.

La programación conjunta incluirá exposiciones, recreaciones históricas, conciertos, experiencias inmersivas, rutas teatralizadas y actividades divulgativas, que se desarrollarán durante 2027 para proyectar el patrimonio histórico de la ciudad y la provincia y recordar un hecho "histórico" de gran "transcendencia" pues el monarca nació el 21 de mayo de 1527 en el Palacio de Pimentel, actual sede de la Diputación.

El alcalde de Valladoid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, han presentado este jueves la programación de esta efeméride y han destacado la colaboración y "entendimiento" entre ambas instituciones que ha permitido sacar adelante todas estas actividades.

La programación se ha planteado para todo un año, entre otoño de 2026 y finales de 2027 y está diseñada como "estrategia compartida" para aprovechar el "enorme potencial cultural, turístico y social de esta celebración", ha explicado Conrado.

Por su parte, el alcalde ha destacado que la conmemoración servirá "mucho más que para recordar el acontecimiento histórico", ya que permitirá hacer referencia de "lo que supuso, supone y ha de suponer" una figura como la del rey Felipe II, poner en valor el patrimonio y convertir la historia en "motor de cultura, turismo y desarrollo para toda la ciudad y la provincia".

Ambas instituciones organizarán conjuntamente uno de los actos centrales del aniversario, con la gran recreación histórica del bautizo de Felipe II, que tendrá lugar el 5 de junio de 2027, a la que se prevé invitar a los Reyes de España.

El centro histórico de Valladolid "volverá al siglo XVI" con un gran campamento histórico, desfiles, exhibiciones, visitas teatralizadas y la recreación del bautizo del príncipe en la iglesia de San Pablo, incluida la tan relatada salida del bebé en brazos por una de las ventanas del palacio que dan a la plaza para poder ser bautizado en dicho templo.

Carnero ha apuntado que si son capaces de llevar a cabo la recreación de manera "atractiva y concluyente", podría incluso mantenerse en la programación cultural de la ciudad para cada 5 de junio.

LA DIPUTACIÓN LLEVARÁ LA CONMEMORACIÓN A TODA LA PROVINCIA

La Diputación de Valladolid ha diseñado su programación para llevarla a distintos municipios de toda la provincia. Arrancará con la producción de un cortometraje de diez minutos que servirá como presentación oficial del V Centenario con la participación de un actor "de relevancia nacional" que recorrerá la historia del Palacio Pimentel y recreará el nacimiento del monarca.

Conrado Íscar ha añadido que el cortometraje "tendrá continuidad" con una serie documental sobre el monarca de la que se darán detalles próximamente "concebida para divulgar su figura, historia y patrimonio histórico vinculados a la provincia de Valladolid".

La divulgación histórica constituirá uno de los ejes de la programación con el ciclo de conferencias 'Gestación de un Imperio', integrado por 16 ponencias que recorrerán distintos municipios de la provincia entre octubre de 2026 y junio de 2027. En ellas, especialistas de reconocido prestigio abordarán aspectos como la política, el arte, la literatura, la arquitectura, la ciencia, las exploraciones, el papel de la mujer durante el reinado, el Archivo General de Simancas o el legado cultural de Felipe II.

A esta propuesta se sumará el ciclo 'Felipe II y su Imperio, una historia para ser novelada' que se celebrará en el Teatro Zorrilla durante los meses de febrero a marzo de 2027, bajo la dirección de Antonio Pérez Henares, comn escritores, historiadores y divulgadores para ofrecer "nuevas miradas" sobre Felipe II.

El patrimonio será otro de los grandes protagonistas de la programación. El Palacio Pimentel acogerá un espectáculo de videomapping que transformará su fachada en un gran escenario audiovisual para narrar la historia del monarca y su estrecha vinculación con Valladolid.

La música ocupará igualmente un lugar destacado con un ciclo de conciertos de órgano dedicado al repertorio del siglo XVI, que llegará a diferentes municipios de la provincia.

La Sala de Exposiciones del Palacio Pimentel acogerá una exposición durante los meses de abril, mayo y junio de 2027 sobre documentos y planos, que dará a conocer la evolución del propio Palacio de Pimentel a lo largo de la historia, desde que era el Palacio de los Condes de Ribadavia hasta su función actual como sede institucional. Esta muestra pondrá especial énfasis en la situación del edificio en el momento del nacimiento del monarca.

La gastronomía jugará un papel de especial relevancia en los actos conmemorativos. La Diputación pondrá en marcha la ruta 'Los oficios de boca en la época de Felipe II', inspirada en la alimentación de la familia real durante el reinado del monarca.

En el ámbito educativo, los bibliobuses de la Diputación llevarán el V Centenario a los centros escolares de la provincia mediante actividades de animación a la lectura, talleres didácticos y personajes caracterizados de la época.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

La programación diseñada por el Ayuntamiento de Valladolid para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Felipe II, como ha destacado Jesús Julio Carnero, no se considera como "un calendario cerrado" sino que será "abierta" y "dinámica" ya que ha dado por hecho que se incorporarán propuestas en los próximos meses.

Uno de los grandes ejes será la exposición 'Felipe II y Valladolid', organizada por el Archivo Municipal, que reunirá documentos y piezas de extraordinario valor para mostrar la estrecha vinculación entre el nacimiento del rey y la historia de la ciudad.

A ello se sumará un ciclo de conferencias con especialistas de reconocido prestigio que abordarán la figura de Felipe II desde ámbitos como la historia, la política, la ciencia, la cultura o el arte del siglo XVI.

RECREACIÓN "VIRTUAL" EN SAN PABLO

La programación apostará también por las nuevas tecnologías como herramienta de divulgación, con propuestas audiovisuales que permitirán al público viajar al Valladolid del Renacimiento. Entre ellas destacan una recreación, en este caso virtual, de la Plaza de San Pablo para trasladar a los visitantes a 1527 y un "gran espectáculo audiovisual" que revivirá el nacimiento del monarca.

La conmemoración saldrá igualmente a la calle mediante rutas teatralizadas que recorrerán los espacios vinculados a los primeros años del Austria, como "experiencia inmersiva". Como aperitivo de ello, un joven Felipe II ha hecho acto de presencia al finalizar la rueda de prensa.

La música contará con un ciclo de conciertos dedicado al repertorio renacentista que se celebrará en escenarios de gran valor patrimonial como el Archivo Municipal, el Archivo General de Simancas y el Palacio Real.

PROYECTO PLAZAS

Carnero ha recordado que el Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto denominado 'Plazas' que supondrá la recuperación y reurbanización de varios espacios urbanos en el eje San Pablo-San Miguel, incluida la plaza de Las Brígidas cuyas obras está previsto que comiencen en breve y una actuación también en la plaza de San Pablo que será un "legado permaenentE" de la efeméride.

Como símbolo de esta colaboración institucional, el Ayuntamiento y la Diputación han presentado la imagen oficial del V Centenario del nacimiento de Felipe II, un logotipo que identificará todas las actividades organizadas con motivo de la conmemoración y que servirá como elemento unificador de la programación.