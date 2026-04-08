Recreaciones, talleres y un concierto de Arcadiantiqua, este fin de semana en el II Festival Medieval en Fuensaldaña

Presentación del II Festival Medieval que se celebrará en el Castillo de Fuensaldaña - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Recreaciones, talleres y un concierto especial de Arcadiantiqua forman parte del programa del II Festival Medieval que se celebrará este fin de semana en el Castillo de Fuensaldaña (Valladolid) en homenaje al historiador Edward Cooper.

El diputado de Promoción Agroalimentaria y Turismo y presidente de Valladolid Avanza, Moisés Santana, ha presentado junto a representantes locales el evento en un acto este miércoles, 8 de abril, en la Diputación de Valladolid

Visitantes y familias podrán disfrutar de demostraciones de oficios tradicionales como alfarería, cestería, trabajo de lana o ebanistería; talleres participativos, pasacalles, danzas medievales y recreaciones de combate histórico a cargo de los Caballeros del Duero, además de actividades infantiles y cantinas ambientadas en la explanada del castillo.

En concreto, el festival abrirá sus puertas el sábado en horario de mañana, de 11.00 a 14.30 y de tarde de 16.30 a 19.30, mientras que el domingo continuará con programación matinal hasta las 14.30 horas.

Uno de los momentos más esperados del festival será el concierto del grupo Arcadiantiqua, que tendrá lugar el sábado 11 de abril a las 20.00 horas en el Castillo de Fuensaldaña, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Euroap Press.

Especializado en música histórica con instrumentos tradicionales, el ensemble ofrecerá una actuación que transportará al público al universo sonoro medieval y renacentista, un concierto que busca "reforzar la dimensión artística" del festival y ofrecer una" experiencia inmersiva que complemente la ambientación histórica".

La entrada general tendrá un precio de cinco euros, con tarifa reducida de cuatro euros para socios del Club de Amigos de la Provincia. Las localidades se pueden adquirir a través de la página web www.valladolidentradas.es.

PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El resto de las actividades comenzarán con la inauguración y bienvenida al castillo, seguida de demostraciones de oficios medievales que se desarrollarán a lo largo de toda la jornada para mostrar técnicas tradicionales de artesanía.

Paralelamente se organizarán talleres participativos dedicados a la escritura medieval, la elaboración de dulces, el diseño floral, la cestería y la construcción de castillos, permitiendo al público experimentar de forma directa con las tradiciones históricas.

La ambientación festiva se completará con pasacalles, mojigangas medievales y propuestas de animación musical y danza que recorrerán distintos espacios del recinto del Castillo, que se podrá visitar con libertad.

Asimismo, la explanada del castillo acogerá recreaciones de lucha medieval, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de atracciones infantiles tematizadas.