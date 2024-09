El rector de la USAL descarta dimitir y asegura ser víctima de "acoso sistemático y suplantación de identidad"

Afirma que lo publicado sobre su persona "está tergiversada por intereses espurios, venganzas personales y ambiciones desmedidas"

SALAMANCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha afirmado que no se plantea dimitir y ha asegurado ser víctima de "acoso sistemático, suplantación de identidad y una persecución sin precedentes", hechos que se encuentran en fase de investigación tras haber sido denunciados ante las autoridades competentes, ya que la información que se ha publicado sobre su persona "está tergiversada por intereses espurios, venganzas personales y ambiciones desmedidas".

De esta forma se ha defendido de las acusaciones de plagio el máximo responsable de la institución universitaria en una rueda de prensa convocada de urgencia este jueves, en la que ha trasladado a los periodistas que da por "zanjado" el asunto que le acusaba de haber adornado su currículo con citas inexactas sobre sus trabajos durante el proceso electoral por el que fue elegido rector.

"Me siento víctima de una persecución sin precedentes, porque no me han respetado como profesor ni como persona. He sufrido una suplantación de identidad y amenazas", ha expresado el rector de la universidad, al tiempo que ha explicado que su objetivo es defender su honor personal y el prestigio de la institución universitaria que representa.

De hecho, Corchado ha remarcado que su compromiso con la comunidad universitaria es "total". "La universidad es mi vida y de alguna forma es una institución que trasciende a las personas y su prestigio está por encima de cualquiera de sus individuos", ha considerado, para después subrayar que coincidiendo con su candidatura, ha recibido un "acoso sistemático".

En opinión del rector de la Universidad de Salamanca, a esta 2campaña de desprestigio" se suma una "presión con el único objetivo de cambiar el resultado democrático obtenido en las urnas" para "forzar" su dimisión.

Un camino que, ha advertido en la rueda de prensa, no tomará de "ninguna manera", puesto que tras observar los últimos acontecimientos y tener constancia del comunicado del Comité de Ética de la Investigación, se defenderá.

El informe de dos profesores de la Universidad de Granada se hizo, según asegura Corchado, "sobre bases de datos imprecisas", en tanto en cuanto el documento encargado utiliza datos "cuya falsedad era conocida y no se ha contrastado".