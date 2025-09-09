La rectora de la UCAV saluda a los nuevos alumnos a los que la institución ayudará a "desarrollar talento"

ÁVILA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha dado la bienvenida este martes a sus alumnos en el arranque del curso 2025/26 con un acto que ha reunido tanto a los estudiantes presenciales como a los que siguen titulaciones online, conectados vía streaming.

El encuentro, presidido por la rectora, María del Rosario Sáez Yuguero, ha servido para presentar los servicios de la institución y marcar el inicio de una etapa, "probablemente la más importante en la vida de los jóvenes", al tiempo que les asegurado que la universidad ayudará a "desarrollar talentos para el servicio a la sociedad".

También los ha animado a afrontar el reto con "mucho esfuerzo, empeño, entusiasmo e ilusión" para que puedan aprovechar "al máximo" la oportunidad que se les abre y "ser el campeón de su propia vida".

La rectora ha incidido además en la identidad de la UCAV, que por su tamaño permite una "gran cercanía con otros alumnos y con los profesores".

Junto a ella han intervenido los decanos de las cuatro facultades, así como la directora del Servicio de Pastoral Universitaria, Karen Benavides; el capellán de la UCAV, Luis Carlos Hernández, y el director del Servicio de Atención al Estudiante, Fernando Martín, quienes han explicado el funcionamiento de sus áreas y los recursos que la universidad pone a disposición de la comunidad académica, desde biblioteca y deportes hasta voluntariado, teatro, coro, idiomas, extensión universitaria, becas o relaciones internacionales.

La jornada ha contado asimismo con la presencia de los primeros alumnos del nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), que se incorpora a la oferta académica de la UCAV en un curso en el que imparte ya 21 titulaciones de grado.