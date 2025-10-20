La Red Huellas de Teresa y el Cites lanzan un nuevo curso para guías turísticos centrado en San Juan de la Cruz

El coordinador de la Red Huellas de Teresa y concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con el director del Cites, Jerzy Nawojowski, y el secretario de la Red, Israel Muñoz. - AYUNT. DE ÁVILA

ÁVILA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Ciudades Teresianas Huellas de Teresa y el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (Cites) han presentado este lunes la segunda edición del curso destinado a guías turísticos, que en esta ocasión estará dedicado a San Juan de la Cruz, con el propósito de seguir profundizando en la figura de los místicos desde el conocimiento histórico, artístico y espiritual.

El curso, que comenzará el 10 de noviembre, ha sido presentado por el coordinador de la Red Huellas de Teresa y concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto al director del Cites, Jerzy Nawojowski, y el secretario de la Red, Israel Muñoz.

Enmarcado en el objetivo de impulsar actividades que giren en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús y los místicos, esta propuesta formativa contará con una docena de especialistas en San Juan de la Cruz, entre ellos religiosos, historiadores del arte y expertos en espiritualidad, así como personas que viven en los lugares vinculados al santo y que "conocen mejor que nadie su entorno y el legado que dejó", ha señalado Jerzy Nawojowski.

Destinado principalmente a guías turísticos, docentes y técnicos de Turismo, el curso se desarrollará en 15 sesiones -dos por semana-, con clases online y materiales complementarios, y concluirá con un encuentro presencial en Ávila en marzo de 2026, como ya ocurrió en la primera edición, ha explicado López.

El director del Cites ha destacado la importancia de esta nueva edición y ha agradecido "la colaboración con la Red Huellas de Teresa, con el Ayuntamiento y con todas las personas que hacen posible seguir difundiendo el legado de los místicos". "Estamos muy contentos de lanzar esta segunda edición del curso, que está destinado a los guías turísticos, pero también a cualquier persona que desee conocer mejor al mejor amigo de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, a través de las claves de los lugares por donde ha pasado, ha vivido o ha trabajado".

Nawojowski ha subrayado que el curso abordará entre 15 y 17 lugares vinculados al santo, con un enfoque que combina el rigor histórico y científico con el testimonio directo. "Es una clave muy interesante no sólo para guías, sino para cualquier peregrino o turista que quiera saber algo más con profundidad y con rigor, y distinguir lo que son leyendas de lo que fue la historia", ha explicado. Además, ha destacado el valor añadido de contar con "personas que viven en esos lugares y que comparten el carisma sanjuanista".

Entre los ponentes figuran Aurora Fernández, carmelita descalza de Granada, reconocida por su labor de conservación y divulgación de la memoria sanjuanista en la ciudad; Juan Dobado, historiador del arte y director de museos carmelitanos, especializado en las huellas artísticas y patrimoniales del santo, especialmente en Andalucía; y Salvador Ros, experto en espiritualidad y mística, cuya intervención se centrará en la etapa final de San Juan en Segovia, donde se conserva su sepulcro.

El curso constará de 30 horas lectivas y ofrecerá a los participantes la posibilidad de obtener un diploma acreditado por el Cites y la Universidad Católica de Ávila, previa realización de un trabajo de investigación. "Este trabajo permite a los alumnos dejar por escrito una aportación que luego les puede servir en su labor como guías turísticos o agentes culturales, además de contar con la orientación de los propios especialistas", ha señalado Nawojowski, quien ha animado a "difundir y promover este curso, valioso no sólo para profesionales del turismo, sino para cualquier persona interesada en profundizar en la figura y el mensaje de San Juan de la Cruz".

Por su parte, Carlos López ha resaltado la colaboración permanente entre la Red Huellas de Teresa y el Cites y ha subrayado "la importancia de continuar generando formación especializada en torno al legado teresiano y sanjuanista, un patrimonio único que sigue atrayendo a investigadores, peregrinos y visitantes de todo el mundo".