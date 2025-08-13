Reencuentro en el Ayuntamiento de Cigales entre el vecino infartado y las dos personas que salvaron su vida - AYUNT. DE CIGALES

CIGALES (VALLADOLID), 13 (EUROPA PRESS)

El Salón de plenos del Ayuntamiento de Cigales (Valladolid) ha acogido este miércoles el acto de reconocimiento y reencuentro entre los dos cigaleños y el vecino a quien los primeros salvaron la vida el pasado Domingo de Resurrección tras sufrir este último un infarto cuando se hallaba en un establecimiento hostelero de la localidad. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar recibidas, hasta la llegada de los Servicios del 112, fueron clave para que el infartado no falleciera.

El emotivo reencuentro con sus salvadores, Jorge Caballero, agente de la Policía Municipal de Valladolid y Pedro Casado, soldado del Ejército, se ha celebrado tras cumplirse dos meses desde el trasplante recibido por Mario Franco recibió.

El alcalde de Cigales, Jaime Rodriguez, ha reconocido la "magnífica" labor de estos dos vecinos de la localidad y les ha hecho entrega de un pin de plata del Ayuntamiento como símbolo del profundo agradecimiento de esta comunidad por su "valentía, compromiso y por la formación que han sabido poner al servicio de los demás en un momento decisivo".

Al acto han acudido también el jefe accidental de la Unidad de Farnesio, el comandante Alfonso de la Fuente Lozano; el inspector jefe de la Policía Municipal de Valladolid, Pedro Santiago Torres Esteban; la corporación municipal de Cigales y familiares de los homenajeados así como de Mario Franco.