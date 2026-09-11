La reforma del antiguo edificio de San Telmo de Palencia concluirá en febrero de 2027 tras 780.389 euros de inversión

La presidenta de la Diputación de Palencia en la visita a las obras del antiguo edificio administrativo de San Telmo. - DIP PALENCIA

PALENCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha iniciado la reforma integral del antiguo edificio de administración del Complejo Asistencial San Telmo con el objetivo de adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales de los servicios públicos y, al mismo tiempo, poner parte del inmueble a disposición del tejido asociativo y social de la provincia.

La actuación cuenta con una inversión de 780.389,50 euros y un plazo de ejecución de doce meses, por lo que está previsto que las obras concluyan en febrero de 2027 y que el edificio pueda comenzar a funcionar, una vez equipado, durante la primavera del próximo año.

La intervención responde a la necesidad de renovar un inmueble que presentaba algunas deficiencias en sus condiciones básicas, instalaciones y eficiencia energética.

El proyecto contempla una actuación integral que permitirá mejorar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia y adecuarlo a los usos que actualmente necesita la Diputación.

Uno de los principales objetivos de la reforma es concentrar en un mismo espacio distintos servicios vinculados al área de Servicios Sociales, para facilitar la coordinación entre los profesionales y mejorar la atención y la gestión de programas y proyectos.

A estas instalaciones se trasladará también el Servicio de Juventud, de manera que los servicios que actualmente se encuentran dispersos podrán compartir espacios y recursos.

La reforma contempla además una sala de formación de 46 metros cuadrados, equipada con sistemas de videoconferencia, que permitirá desarrollar acciones formativas de Servicios Sociales, cursos vinculados al Servicio de Juventud y actividades dirigidas a profesionales y entidades del tercer sector.

Además, la Diputación ha reservado una parte significativa del inmueble para que pueda ser utilizada por el tejido asociativo y social de la provincia. En concreto, más de 230 metros cuadrados de la planta baja estarán disponibles para entidades del tercer sector, mediante un sistema de reserva que permitirá desarrollar actividades de atención al público, reuniones de trabajo y otros usos compatibles.

La planta baja mantendrá en la zona delantera cinco oficinas polivalentes y una sala de reuniones. En el resto de esta planta se habilitarán un ascensor, aseos accesibles, una sala de instalaciones y limpieza, y una sala destinada a reuniones y atención.

Esta configuración permitirá compatibilizar el uso propio de la Diputación con la utilización de los espacios por parte de las entidades sociales.

La primera planta concentrará buena parte de los servicios profesionales. El Servicio de Juventud contará con una oficina compartida para cuatro puestos de trabajo, un despacho para responsable y técnico, un despacho individual para la diputada responsable cuando sea necesario y una sala de reuniones. Además, se habilitarán otras dos salas de reuniones y dos oficinas compartidas que podrán ser utilizadas conjuntamente por los profesionales de Juventud y Servicios Sociales.