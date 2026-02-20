Rego destaca que la Ley de entornos digitales está en tramitación parlamentaria y podría aprobarse en "unos meses"

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (centro) con los concejales de IU Segovia, Ana Peñalosa y Ángel Galindo - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que la Ley de entornos digitales seguros ya se encuentra en tramitación parlamentaria y podría ser aprobada en "apenas unos meses", al tiempo que ha defendido el trabajo de su Departamento para impulsar medidas de control de las pantallas para menores de 16 años, puesto que ningún "caudillo digital" puede "estar por encima de la ley".

Acompañada por el portavoz municipal de IU Segovia, Ángel Galindo, la ministra ha desgranado los ejes de la futura Ley de Entornos Digitales Seguros, una norma que busca poner límites a la acción de los "caudillos digitales y garantizar que ninguna empresa tecnológica 'haga caja' con los derechos de la infancia".

Durante su estancia en la provincia, Rego ha planificado visitar la localidad de Cuéllar, para conocer de primera mano proyectos locales de juventud, un punto en el que ha defendido que el país se construye desde lo local.

En este sentido, la ministra ha señalado que el entorno digital no es un espacio neutral, sino un mercado controlado por algoritmos diseñados para captar la atención y difundir "contenidos ideológicos sesgados que vulneran derechos fundamentales".

Precisamente, ha detallado que la nueva normativa plantea la limitación del acceso a redes sociales a los 16 años, pero la ministra ha destacado que el texto va mucho más allá e incluye una "ambiciosa reforma" del Código Penal para tipificar delitos virtuales, así como una intervención en el currículum académico y la creación de un sistema de cribado en la sanidad pública para detectar precozmente usos problemáticos de la tecnología.

Además, ha vinculado este trabajo con la futura ley orientada a proteger el derecho a la identidad digital frente a la sobreexposición y monetización de la imagen de los menores.

Por su parte, el coordinador municipal de IU, Ángel Galindo, se ha referido a la "enorme preocupación" que existe actualmente entre las familias y la comunidad educativa segoviana sobre los efectos del mundo virtual en los menores.

Galindo ha señalado que, en su labor como representante municipal en los consejos escolares, el uso excesivo de pantallas y el acceso temprano a contenidos inadecuados es un tema recurrente y alarmante que se aborda de forma prioritaria en las reuniones.

El portavoz de IU ha comparado la necesidad de esta regulación con otras restricciones sociales ya normalizadas, al afirmar que del mismo modo que los niños no pueden beber alcohol ni fumar, la administración debe establecer límites claros al uso de dispositivos y al tipo de contenidos para proteger su desarrollo.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante el encuentro con los medios, Rego ha dedicado una reflexión al trágico asesinato de un menor ocurrido esta madrugada en Canarias, suceso que ha tildado de "absolutamente terrorífico".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la próxima Ley de violencia vicaria y la ampliación de la Ley de protección de la infancia frente a la violencia, unas reformas que garantizarán el derecho a la escucha de los menores, la defensa jurídica propia y una justicia con perspectiva de infancia para acompañar a las víctimas, y ha insistido en que la erradicación de esta violencia debe ser tratada como un debate de Estado prioritario.