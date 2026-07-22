Regresan a casa los vecinos de Berrocal y Carrascal tras bajar a gravedad 1 el incendio de Brieva (Segovia)

Mapa con extensión del incendio en Brieva (Segovia) - Europa Press

SEGOVIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) de Segovia ha decidido que los vecinos que se encontraban desalojados en las localidades de Berrocal y Carrascal puedan volver a sus casas dada la evolución "muy favorable" de la situación, que ha permitido rebajar a Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1) este incendio.

Así lo ha trasladado el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta, Ángel Sánchez, en su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio, donde ha explicado que las carreteras están abiertas y ya no hay ninguna restricción al tráfico.

"La evolución del incendio es muy favorable aunque es necesario mantener vigilancia mientras se mantengan altas temperaturas", ha detallado, ya que la situación ha evolucionado "bastante bien" durante la noche.

Por esta razón, se ha propuesto la bajada a IGR 1, lo que significa que la situación es "bastante estable" en todo el perímetro, ya que se ha trabajado de forma intensa durante toda la noche con cuadrillas de tierra, medios pesados con maquinaria para reforzar el perímetro.

En principio, al bajarlo a IGR 1 "no hay peligro" para la población y también se ha decidido el poder realojar a todas las poblaciones que estaban evacuadas hasta este momento, ha explicado, aunque ha señalado que en este momento se mantiene la alerta meteorológica en toda la Comunidad.

"El incendio está bastante estabilizado, pero es necesario mantener los trabajos puesto que las condiciones meteorológicas no son las mejores en este momento", ha concluido.