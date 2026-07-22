La Junta activa el suministro de alimento para el ganado de las explotaciones afectadas por el incendio de Brieva

SEGOVIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha activado un dispositivo extraordinario para garantizar la alimentación del ganado de las explotaciones afectadas por el incendio de Brieva, en la provincia de Segovia.

Los primeros suministros de paja, heno y otros forrajes han comenzado a distribuirse este miércoles entre las explotaciones que han perdido sus pastos, sus reservas de alimento o las superficies aprovechadas directamente por los animales.

El titular del departamento, Joaquín Antonio Pino, se ha desplazado a la zona a primera hora de esta mañana junto a la delegada territorial y al jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia para conocer la situación sobre el terreno.

El consejero ha explicado que el Servicio Territorial y las Unidades Veterinarias han recibido instrucciones para actuar directamente con los ganaderos y los ayuntamientos, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y organizar el reparto de alimento sin esperar a la evaluación completa de los daños. En este sentido, ha subrayado que la prioridad debe ser atender al ganado de inmediato cuando el fuego destruye los pastos.

De forma paralela, los técnicos de la Consejería recorren las áreas afectadas para evaluar las pérdidas de ganado, pastos, hierba y forrajes almacenados, así como los desperfectos producidos en naves, maquinaria, cercados y otras infraestructuras agrarias.

Tras delimitar los daños, la Administración autonómica articulará las medidas necesarias para apoyar la recuperación de las explotaciones y evitar que las pérdidas comprometan la continuidad de su actividad. Pino ha reiterado que la respuesta se diseñará sobre el terreno en diálogo con los ganaderos, las entidades locales y las organizaciones profesionales agrarias.

Asimismo, el consejero ha indicado que velará por que cualquier eventual limitación del aprovechamiento de las superficies quemadas no perjudique su admisibilidad para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ni ocasione un segundo daño económico a los ganaderos, para lo cual la Junta defenderá soluciones técnicas y jurídicas ante las instancias competentes.