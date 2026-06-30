Renfe baraja para una planta de reciclado de trenes las instalaciones de Miranda (Burgos), según su alcaldesa

La alcaldesa de Miranda (Burgos), Aitana Hernando, se reune en Madrid con el ministro de Transportes, Óscar Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia - AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 30 (EUROPA PRESS)

Renfe trabaja en una planta de reciclado de trenes y entre las instalaciones que bajara se encontrarían las instalaciones de Miranda de Ebro (Burgos), según ha explicado la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando.

La alcaldesa se ha expresado así tras una reunión en Madrid con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para abordar la situación de los talleres de Renfe, en los que se recolocará a 30 personas del taller de remolcado al de autopropulsado y se continuará con un plan de inversiones cifrados en 24 millones hasta 2030.

Además, según ha explicado Hernando, Renfe trabaja en este momento en alternativas de futuro para las instalaciones del taller de remolcado y la operadora trabaja en una planta de reciclad de trenes y una de las instalaciones que está barajando es Miranda.

"Estamos hablando de un proyecto importante que implica gestionar el material en desuso, su descomposición, la selección de componentes con valor y que generaría empleo", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

"El Ministro Óscar Puente y el Presidente de Renfe insisten en que la intención es volcar la apuesta en el futuro ferroviario de Miranda a través de una alterna va viable, potenciando el autopropulsado y garantizado el futuro en Miranda también con los 24 millones de inversión proyectados hasta 2030 y ya iniciados", ha apuntado.

Además, según ha explicado el Ayuntamiento, la alcaldesa ha hecho entrega al ministro del documento del Comité Provincial de Renfe en Burgos, al que el Ayuntamiento apoya en sus reivindicaciones, y ha transmido al presidente de Renfe también la necesidad del diálogo con los representantes de los trabajadores.