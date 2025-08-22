Renfe incorpora nuevos operadores comerciales en CyL para "reforzar" la venta y atención al cliente

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha dado la bienvenida esta semana en Valladolid a 18 nuevos integrantes de la plantilla, procedentes de la Oferta Pública de Empleo (OPE), celebrada el pasado mes de mayo de 2025, y que prestarán servicio como operadores comerciales para reforzar la venta y atención al cliente en estaciones.

Los nuevos trabajadores, que ejercerán sus funciones en diferentes estaciones de Castilla y León atendiendo a las necesidades de los viajeros, han completado en las últimas semanas un proceso de formación impartido por personal especializado de Renfe, orientado a facilitar su incorporación a la empresa y a adquirir los conocimientos técnicos específicos del puesto que van a desempeñar, informa a través de un comunicado.

La llegada de nuevos profesionales a la plantilla abre "oportunidades de promoción interna" para los empleados, lo que reafirma el "compromiso de la compañía con el desarrollo profesional y la valorización de sus trabajadores".

Renfe realiza convocatorias recurrentes a través del portal de empleo para la incorporación de personal a través de procesos de OPE, con el objetivo de "seguir fortaleciendo los grupos de trabajo y garantizar la cobertura de las necesidades organizativas y la mejora del servicio".

"Con estas convocatorias se afronta un proceso de renovación de la plantilla derivado de las jubilaciones y desvinculaciones y de los distintos procesos de movilidad y promoción interna. Así mismo, consolida equipos de trabajo sumando a estos nuevos profesionales". finaliza el comunicado.