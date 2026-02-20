Rescatado sobre un tronco junto a su perro en el río Cega a su paso por Megeces (Valladolid)

Archivo - Helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León. - JCYL - Archivo

MEGECES (VALLADOLID), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencias han rescatado a un varón que se encontraba sobre un tronco junto a su perro en el río Cega a su paso por la localidad vallisoletana de Megeces, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.43 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada en la que solicitaba ayuda para rescatar a un varón con un perro que se encontraba sobre un tronco en el río Cega en Megeces. Como referencia proporcionaban el paraje Botejar, en la parte norte del casco urbano.

Así, se ha avisado a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que ha activado al Grupo de Rescate y Salvamento, que se encontraba volando en las inmediaciones de regreso a su base desde Urria (Burgos).

En el lugar, se ha realizado un descenso mediante grúa de uno de los rescatadores hasta el punto en el que se hallaba el varón, al que se ha sacado del lugar también mediante izado al helicóptero, junto al rescatador, con otra maniobra de grúa con arnés de seguridad.

El varón estaba ileso y no ha precisado de asistencia sanitaria, mientras que el perro ha logrado llegar a la orilla por su propios medios, sin necesidad de ser rescatado.