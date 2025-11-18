Rescatados cinco cachorros tirados a un contenedor de basura en Palencia.

PALENCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Palencia han rescatado a cinco perros cachorros tras encontrarlos entre la basura de un contenedor de la calle Andalucía, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Una vecina alertó de estos hechos cuando vio a los canes al ir a tirar la basura pasadas las 23.00 horas del pasado sábado. Los agentes trasladaron a los cachorros a una veterinaria de guardia, donde se les realizaron los primeros cuidados, especialmente a uno de ellos que se encontraba sin temperatura y en estado crítico.

Más tarde, la Protectora de Animales se hizo cargo de los cachorros, proporcionándoles la atención necesaria en sus primeros días de vida. El perro que estaba más grave tuvo que ser tratado en una incubadora y ha respondido bien.

Hasta el destete, que llegará a los dos meses de edad, no podrán ser ofrecidos en adopción de manera individual. Actualmente, si alguien quiere hacerse cargo de ellos, en su conjunto, puede ponerse en contacto con la Protectora de Animales en el teléfono 614 46 87 95 e interesarse por sus cuidados.