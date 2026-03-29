Residencia Juvenil de la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Residencia Juvenil de la Diputación de Valladolid celebrará jornadas de puertas abiertas el 30 y 31 de marzo con el objetivo de dar a conocer "de primera mano" este recurso destinado a jóvenes estudiantes de la provincia.

Durante estas jornadas, se podrán visitar las instalaciones, conocer los distintos tipos de habitaciones, los servicios que ofrece la residencia y recibir información detallada sobre las condiciones de acceso, precios y funcionamiento del centro.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que cursen estudios en la capital y residan en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La residencia cuenta con 31 plazas, distribuidas en 27 habitaciones individuales, dos. habitaciones dobles y una plaza para jóvenes colaboradores que participan en el fomento de las relaciones intergeneracionales con las personas mayores que residen en el mismo complejo.

El alojamiento se ofrece en régimen de pensión completa e incluye servicios de limpieza, lavandería, vigilancia, zonas comunes y actividades complementarias pensadas para favorecer la convivencia y el desarrollo personal.

La residencia ofrece las habitaciones individuales por 390 euros más IVA, las habitaciones dobles por 335 euros más IVA y la plaza de colaborador por 312 euros más IVA, todas ellas con pensión completa, lo que convierte a esta residencia en una opción accesible y de calidad para jóvenes del medio rural que desean continuar su formación académica en Valladolid.