Responsables de Endesa niegan que incorporaran a Collosa en el negocio eólico por imposición de la Junta de CyL. En la foto, el que fuera consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) - 444

La empresa Endesa, a través de los que fueran consejero delegado y director general de Generación y la encargada de Activos Renovables, han coincidido al rechazar que la incorporación de la empresa vallisoletana Collosa como 'partner' para la construcción de parques eólicos en Castilla y León fuera una imposición" de la Consejería y Viceconsejería de Economía ocupadas por aquel entonces por Tomás Villanueva y Rafael Delgado, respectivamente.

A diferencia de los responsables de otras mercantiles que sí se han denunciado víctimas de chantaje por parte de ambos dirigentes para que dieran parte del 'pastel' eólico a empresarios locales, como condición para que sus proyectos no acumularan polvo en algún cajón y fueran tramitados con celeridad, los tres testigos de Endesa que han comparecido este martes en el macrojuicio por la 'trama eólica' que se sigue en la Audiencia de Valladolid han justificado el acuerdo alcanzado con Collosa por considerarlo un "socio estratégico" por su conocimiento del terreno y su experiencia constructiva.

Así lo ha defendido María Concepción Cánovas del Castillo, trabajadora de Endesa Cogeneración y Renovables (ECYR) y encargada durante la época investigada de la promoción de parques eólicos en Castilla y León, tarea para la que dicha mercantil, como así ha reiterado, se alió con Collosa "sin imposición alguna", tras apuntar que el que ha denominado como "decreto eólico" que pretendía favorecer la entrada en el negocio eólico de empresarios de la Comunidad les venía como anillo al dedo.

"Nuestra intención era crecer y desarrollarnos y tras el decreto eólico vimos que asociarnos con Collosa podría venirnos bien porque ganábamos territorialidad, tenían experiencia en la construcción de parques, como los que habían ejecutado para nosotros en la provincia de Ávila y Soria, y además nos facilitaban la gestión y la tramitación administrativa", ha justificado María Concepción Cánovas, que en ese contexto ha enmarcado el pacto suscrito entre ECYR y la empresa local el 19 de octubre de 2005 para la construcción de más parques en la provincia abulense, León y Burgos.

Aunque el Fiscal Anticorrupción la ha interpelado por la razón de que algunos parques que ECYR tramitaba en solitario podían sufrir demoras de más de año y medio en el inicio de su avocación pese a contar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya aprobada, como el de Alto Cabrera en León o Ampliación Sierra del Cortado en Soria, la testigo ha achacado esta situación a distintas vicisitudes, en el primer caso a que la zona leonesa era "muy conflictiva" y en la soriana el nudo de Magallón "estaba muy saturado", descartando así que ese retraso fuera porque aún no habían dado entrada a socios locales.

De hecho, la trabajadora de ECYR ha insistido en que nadie de la Junta les impuso dar entrada a socios locales como peaje para agilizar sus proyectos eólicos, cuya tramitación su hallaba prácticamente ultimada , y también ha rechazado que el acuerdo con Collosa como 'partner' en distintos parques fuera prácticamente a coste cero, pese a que el acusador público le ha recordado que la incorporación de la mercantil vallisoletana fue al precio de "un euro por acción".

"NO SE REGALÓ NADA A COLLOSA"

A este respecto, la testigo ha asegurado que "no se regaló nada a Collosa" y que los costes que ECYR había tenido a lo largo de la tramitación de los proyectos se repercutían luego sobre el nuevo socio, tal y como se reflejaba en la cláusula octava del acuerdo firmado.

La representante de ECYR ha sido igualmente interrogada por el Fiscal Anticorrupción por una carta que el 14 de marzo de 2005 el entonces consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, remitió al consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, en la que el primero recogía un listado de sociedades--IDER, Canon Power, Ibervento, Preneal, Ecotecnia...--como posibles socios a la hora de promover parques eólicos en Castilla y León.

María Concepción, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha negado que ese listado de socios locales hubiera sido rellenado a instancias de la Consejería de Economía y ha explicado que los nombres eran de dominio público en el sector. "Me reunía a menudo con la Asociación de Promotores de Energía Eólica (Apecyl) y sabía cuál era la fotografía", ha aseverado la testigo, quien ha apostillado que de todo ese listado, Ecyr al final tan solo adquirió dos parques a Ibervento en la provincia de Burgos.

El entonces consejero delegado y primer ejecutivo de Endesa, Rafael Miranda, y el exdirector general de Generación, Manuel Ángel Morán, no han aportado mucho más con sus declaraciones respecto de la carta que en 2005 el primero de ellos remitió al consejero económico Tomás Villanueva en la que le trasladaba el referido listado de posibles socios locales en ese contexto del interés de la Junta de que los proyectos de parques, pendientes de autorización, fueran desarrollados por alguno de los grandes promotores eólicos de Castilla y León.

Al respecto, Rafael Miranda no recuerda quién le suministró ese listado e imagina que fueron sus "colaboradores más directos", mientras que Manuel Ángel Morán, a quien su jefe le encomendó entrevistarse con Tomás Villanueva, ha mostrado mayores lagunas de memoria y ha advertido de que mantuvo dos o tres reuniones con el consejero pero "en plan institucional" sobre la política de Endesa de asociarse con empresas.

"Honestamente, han pasado más de veinte años y no recuerdo ni siquiera que yo redactara esa carta con ese listado, no lo creo", ha mantenido el que fuera director general de Generación, quien se ha limitado rechazar chantajes para incorporar a socios locales y ha enmarcado la entrada de éstos en sus proyectos eólicos en la política de Endesa, como lo ocurrido con la empresa Collosa, con la que ya anteriormente habían llegado a acuerdos en el negocio gasístico y que en el sector de la energía eólica la consideraban un "socio estratégico a largo plazo".

REUNIÓN INUSUAL DE DELGADO Y LOS JEFES DE INDUSTRIA

La jornada ha contado igualmente con el testimonio de Carlos Fajardo, letrado jefe de la Consejería de Economía y Empleo, al que se ha preguntado por la polémica instrucción 2/2004 de la Dirección de Energía y Minas que puso en marcha la figura de la avocación, herramienta que puso en manos del viceconsejero la facultad de autorizar los parques, y también con la declaración e un trabajador del servicio de Industria de León, Jesús García Flórez, quien ha calificado de ìnusual la reunión que Rafael Delgado mantuvo el 30 de marzo de 2005 con los responsables de dicho servicio en las distintas provincias de la Comunidad.

El testigo ha asegurado que en aquel encuentro Delgado les entregó un listado con aquellos parques que tenían carácter de "urgencia o preferencia", algo que, como así ha advertido, no entendió muy bien y no guardaba correlación con la situación de otros proyectos que llevaban parados desde hacía tres o cuatro años como así le habían trasladado distintos promotores que habían acudido a su despacho y que, además, le habían puesto "verbalmente" al corriente de la obligación de dar entrada a socios locales.

"Yo no recibí indicación alguna para favorecer a unos sobre otros, pero la instrucción es clarísima y dice los que se tienen que aprobar y los que no, no hace falta que me digan más", ha manifestado el funcionario, quien también considera poco usual la reunión entre Delgado y los jefes de Industria de las distintas provincias porque la misma no fue para todos en un mismo acto. "El formato no fue el habitual porque el encuentro no se produjo con todos de forma simultánea sino que los jefes fueron entrando uno tras otro", ha precisado Carlos Fajardo, quien también ha recordado que aquel día llegó a cruzarse en la Consejería de Economía con Tomás Villanueva, quien estaba al corriente de la reunión y supone que también del contenido.