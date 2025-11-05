El restaurante Los Palomares, en Vega de Valdetronco, primer puesto en el concurso 'De Tapas X Comarcas de Valladolid' - HOSTELEROS DE VALLADOLID

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Los Palomares, situado en Vega de Valdetronco, del chef Teo Rodríguez, ha resultado vencedor en el tercer concurso 'De Tapas X Comarcas Valladolid 2025' con su tapa 'Vega' un donete relleno de guiso de rabo de toro, fondant de perigourdine y queso.

El segundo clasificado, el Restaurante Buena Brasa ubicado en Zaratán, del chef Iván Ortiz con su propuesta 'Palomino', un canutillo de cereal relleno de rillette de pichón de nido y chutney de tomate e higos.

El tercer premiado de la gran final, el Restaurante El Aderezo situado en Pedrajas de San Esteban del chef Jesús Miguel García, con su propuesta 'Recordis', un buñuelo de parro asado al estilo del Carracillo sobre crema de ajo y piñones de Pedrajas, y a modo de 'ensalada' manzana deshidratada, cebolla morada, tomate, pepinillo, y emulsión de los jugos del asado.

Acompañado de vermú sin alcohol (a base de mosto de uva, de piña verde macerada en azúcar,tomillo, canela en rama, cítricos y otras especias) y brocheta de tomates cherrys y lámina de zanahoria encurtidos.

En la tarde de este miércoles se ha celebrado la gran final, los finalistas han elaborado sus tapas en directo; y se ha realizado la entrega de premios en el edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid, con la presencia del diputado del Área de Empleo y Desarrollo Económico, Roberto Migallón; el Diputado de Promoción Agroalimentaria, Moisés Santana; el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes, y el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández.

El jurado de esta edición ha estado formado por galardonados chefs; Juan Carlos Jiménez, chef del Restaurante Azul Mediterráneo de Valladolid, ganador de Pincho Oro 2025; Quini López, propietario del Restaurante La Dama de La Motilla en Fuensaldaña, ganador de la segunda edición De Tapas X Comarcas 2024; Marina de la Hoz, chef del Restaurante El Curioso en Peñafiel galardonada con un Sol Repsol este año y Francisco Javier García, director de Área de Castilla y León de Makro.

Han sido los encargados de degustar, valorar, deliberar y galardonar a los tres ganadores del concurso en el que los seis finalistas han obtenido como premio el campeón y subcampeón un trofeo acreditativo y cheques producto por valor de 300 y 100 euros de Makro, y por las mismas cantidades de Alimentos de Valladolid, el tercer clasificado el pase a esta gran final.

Los tres finalistas de esta tarde han sido galardonados con trofeo y cheque regalo de 1.000, 500 y 300 euros, gentileza de Makro; además de otro cheque regalo con las mismas cantidades por parte de Alimentos de Valladolid.