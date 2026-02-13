La RFER cambia el España-Suiza de rugby al Campo Pepe Rojo de Valladolid debido al temporal

La RFER anuncia el cambio de sede del España - Suiza al Campo Pepe Rojo de Valladolid debido a las inclemencias meteorológicas - RFER

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) ha informado de que, debido a las inclemencias meteorológicas que han afectado a gran parte de la geografía nacional durante las últimas semanas, el encuentro entre España y Suiza que inicialmente estaba previsto en el Estadio La Balastera de Palencia se disputará finalmente en el Campo Pepe Rojo de Valladolid este sábado a las 16.00 horas.

La RFER ha seguido con "extrema preocupación" la evolución del terreno de juego en Palencia durante las últimas semanas y ha intensificado el seguimiento técnico desde el pasado lunes.

A pesar de la "enorme profesionalidad, el esfuerzo institucional y los medios técnicos desplegados por los operarios locales para recuperar la superficie", el estado del césped no reúne las condiciones de seguridad necesarias para la disputa de un test internacional, ha anunciado la RFER a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La decisión, postergada hasta el último momento con la esperanza de mantener la sede original, ha sostenido la Real Federación Española de Rugby, responde a un hecho "sobrevenido e inevitable", ya que la "prioridad absoluta" es salvaguardar la integridad física de los jugadores y garantizar un drenaje y estabilidad mínimos que el actual estado de La Balastera no puede asegurar.

La RFER ha expresado su "más profundo agradecimiento" al Ayuntamiento de Palencia y al Palencia Rugby Club por su "entrega, comprensión y el impecable trabajo preparatorio realizado estos meses".

Del mismo modo, ha agradecido la "total disposición y agilidad" del Ayuntamiento de Valladolid para acoger este encuentro de manera urgente.

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ENTRADAS

Los aficionados que ya dispongan de su entrada para La Balastera podrán acceder con el mismo ticket a las instalaciones de Pepe Rojo, si bien aquellos que no puedan desplazarse a la nueva sede podrán solicitar el reembolso íntegro del importe a través de los mismos canales de venta utilizados en la compra.

Para quienes deseen asistir y no tengan entrada previa, se habilitará una taquilla en Pepe Rojo con un precio único de diez euros y los menores de 14 años (inclusive) tendrán acceso gratuito.

La RFER ha lamentado los inconvenientes que este cambio de última hora pueda causar a los aficionados y ha agradecido su comprensión ante una medida adoptada exclusivamente en defensa de la integridad de los deportistas y el buen nombre de la competición internacional.