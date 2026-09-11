Roban dos piezas del siglo XVII en dos iglesias de Valladolid y el Arzobispado pide extremar la precaución

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Convento de Santo Pablo y la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz de Valladolid han sufrido el hurto de dos piezas patrimoniales del siglo XVII, en concreto un ángel y un cuadro de un Ecce Homo.

Estos hechos ya han sido denunciados ante la Policía Nacional, que ha iniciado la correspondiente investigación sin descartar de momento ninguna hipótesis, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Por su parte, el Arzobispado de Valladolid, a través de su Delegación de Patrimonio y Obras, permanece en contacto directo con los afectados desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos y fueron presentadas las denuncias.

A raíz de estos sucesos, el Arzobispado ha pedido extremar las precauciones y la vigilancia en las iglesias de la Archidiócesis.

En este sentido, se ha dirigido a las parroquias y órdenes religiosas presentes en la zona donde se han producido los robos para que refuercen la vigilancia en sus respectivos templos, un llamamiento que ha hecho extensivo al conjunto de la Archidiócesis vallisoletana.

Asimismo, la institución ha recordado la importancia de disponer de inventarios actualizados de los bienes patrimoniales, a poder ser acompañados de fotografías, y de comunicar con rapidez este tipo de hechos tanto a la propia Delegación como a las autoridades para facilitar su esclarecimiento y la recuperación de las obras sustraídas.

El Arzobispado ha señalado además que mantiene una estrecha colaboración con la Administración, así como con la Policía Nacional, en el ámbito urbano, y con la Guardia Civil, en el rural, para la conservación del patrimonio eclesiástico de la Archidiócesis.