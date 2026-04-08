Rocío Lucas destaca el valor de la Liga de Debate para fomentar "el espíritu crítico y el respeto"

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación en funciones de la Junta, Rocío Lucas, ha destacado el valor de la Liga de Debate regional de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato como una herramienta para fomentar el "espíritu crítico, el diálogo y el respeto entre los alumnos".

Durante su intervención minutos antes de la final de la décima edición de este certamen, celebrada en las Cortes de Castilla y León, y en la que ha estado acompañado por el presidente de la institución, Carlos Pollán, Lucas ha subrayado que el uso adecuado de la palabra posee un "valor incomparable" en la formación académica y personal.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, la consejera en funciones ha explicado que esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Fomento de la Lectura de su departamento. Según ha indicado, el proyecto busca "potenciar el conocimiento de la lengua, la comprensión lectora y la responsabilidad", lo que a su juicio permite que los estudiantes "aprendan oratoria" y la defensa de planteamientos, "incluso cuando estos difieren de su punto de partida inicial".

Lucas ha resaltado el incremento de la participación en esta convocatoria, en la que han concurrido casi 500 alumnos procedentes de más de 116 centros educativos de la Comunidad. En concreto, la categoría destinada a tercero y cuarto de la ESO, ha contado con 67 centros, mientras que en la correspondiente a primero de Bachillerato han participado 49 centros.

La responsable de Educación ha agradecido el compromiso de los docentes, tutores y familias que acompañan al alumnado, así como la implicación de las Cortes "para seguir potenciando la educación, un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad".

Asimismo, ha recordado que el ganador de la categoría de Bachillerato tendrá la oportunidad de competir el próximo mes de junio en una liga de debate preuniversitario a nivel nacional.

Por su parte, Carlos Pollán ha asegurado que el desarrollo de esta Liga de Debate demuestra que el sistema educativo de la Comunidad "funciona". En este sentido ha admitido que para él es "un gusto absoluto y un placer" ver debatir a los estudiantes y que las Cortes son "el mejor escenario" para acoger un encuentro de estas características.

Pollán ha manifestado su deseo de que la actividad continúe realizándose durante "muchos años más", al considerar que tiene un "gran valor" para la formación de los alumnos. En este sentido, ha recordado que el proyecto cuenta con el apoyo de la institución y de la Fundación de Castilla y León que él preside.

Finalmente, ha incidido en que participar en este debate representa "un aliciente" para los jóvenes al comienzo de cada curso, ya que les permite representar a sus colegios y provincias desde el hemiciclo. Pollán ha concluido su intervención confiando en que el conocimiento de los participantes se imponga a los nervios propios de una final.

DEBATES

A lo largo de la mañana, los finalistas han debatido sobre si '¿Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres en vez de llevar una vida mejor?' (ESO) o si '¿Las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el parlamento?' (Bachillerato).

A lo largo del curso, este programa se ha desarrollado en cinco fases sucesivas: primero, la Consejería de Educación forma a los profesores en cada centro; en la fase de centro, se realizan actividades para mejorar las destrezas de expresión oral; en la provincial, compiten ya en un debate; y en la autonómica, que se celebraron los días 24 y 25 de marzo, debatieron entre sí los 18 equipos de la Comunidad ganadores de la fase provincial, llegando a la final cuatro equipos, dos de ESO y dos de Bachillerato.

Finalmente, el centro ganador de la categoría de Bachillerato, al igual que en los dos cursos anteriores, participará en la copa LEDU preuniversitaria, que tendrá lugar del 26 al 28 de junio en Madrid.