De la Rosa dejará su acta en el Ayuntamiento de Burgos "antes de que termine el año"

BURGOS, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha anunciado que dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento "antes de que termine este año" para encabezar la lista por la provincia a las Cortes como número tres del partido en la Comunidad.

Así lo ha trasladado en una entrevista que ha concedido a la Radio Castilla Cadena SER en Burgos, en la que ha explicado que las "responsabilidades asumidas" con el partido en el ámbito regional como secretario de Organización de los socialistas le obligan a centrarse en las elecciones autonómicas que se van a celebrar en la región el año que viene a finales de febrero o principios de marzo.

El pasado mes de abril se hizo oficial que su sucesor al frente de la Secretaría General de la agrupación local del PSOE en Burgos sería Josué Temiño, también edil en el Ayuntamiento.

Aunque habrá de someterse a unas elecciones primarias, Josué Temiño es el sucesor natural en el Consistorio de la capital burgalesa para asumir la Portavocía y ser cabeza de la oposición a la 'popular' Cristina Ayala.

De la Rosa ha sido el candidato más votado en las dos últimas elecciones al frente del PSOE y hace ocho años logró la Alcaldía.