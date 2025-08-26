De la Rosa (PSCyL) cree que Mañueco no decretó el "nivel 3" por "esconder sus vergüenzas y tener que recurrir a Sánchez

BURGOS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, cree que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no quiso decretar el Índice de Gravedad Potencial 3 en la Comunidad por los incendios para "esconder sus propias vergüenzas o limitaciones y para no tener que recurrir a Sánchez".

En declaraciones realizadas en Radio Castilla, de las que se hace eco Europa Press, el dirigente socialista ha pedido huir de la "demagogia y la hipocresía" a la hora de pedir responsabilidades al Gobierno central en este sentido. "No le corresponde al Gobierno meterse de lleno en la gestión de un incendio si la comunidad autónoma no entiende que sea necesaria. La Junta tenía que haber decidido hace ya mucho tiempo, prácticamente a principios de mes, ese cambio a nivel 3 de emergencias de los incendios para que el Gobierno interviniera, que lo ha hecho solidariamente, como no cabe de otro modo, en esta Comunidad y en otras comunidades", ha argumentado.

Hecho que al secretario de Organización le ha llevado a pensar que se debe a que la Junta ha querido "esconder sus propias vergüenzas o limitaciones, por el qué dirán". "Les preocupaba no ser capaces de superar esta crisis solos sin tener que recurrir al Gobierno de Sánchez. Y eso es lo grave", ha abundado.

Por ello, esperarán a la comparecencia en las Cortes del viernes del presidente Mañueco, "a petición del PSOE", para escuchar sus explicaciones. "Las administraciones públicas tenemos que estar preparados con un operativo que sea eficaz para atacar fuego y no será porque desde hace tres años el PSOE no haya presentado una batería de medidas a través de proposiciones y preguntas, avisando de que esto podía pasar", ha añadido.

Para De la Rosa, en la gestión de la Junta de estos incendios, hay responsabilidades "directas", por lo que considera que tanto Mañeco, como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "deben dimitir".

Por último, interpelado sobre una posible Comisión Parlamentaria que investiguen los hechos, De la Rosa ha dejado la siguiente reflexión: "Si tan bien lo ha hecho y no tiene nada que ocultar, ¿a qué tiene miedo? Por lo menos el PP debería abstenerse a que se constituya esta comisión, que sirven para un mayor ejercicio de transparencia, un mayor control y fiscalización en la acción de Gobierno".