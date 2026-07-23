De la Rosa (PSOECyL) afirma que "no tenía sentido" la querella de Vox por el caso 'Fuentona', al igual que la del PP

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VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado no sorprenderse por la inadmisión de la querella de Vox por revelación de secretos en el marco del caso 'Fuentona' en el que se investigan presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria y cree que "no tenía ningún sentido", como tampoco cree que lo tenga la del PP.

De la Rosa, en el marco de una rueda de prensa en la sede autonómica del PSOE sobre sanidad, se ha referido así a la decisión de la Sección de Instrucción Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Soria, que ha acordado inadmitir de la querella de Vox por revelación de secretos sobre las diligencias llevadas a cabo en el registro del Ayuntamiento de Soria el 23 de junio.

"No me sorprende el hecho de que no se haya admitido a trámite esa querella de Vox, no tenía ningún sentido, como tampoco creo que tenga la que presentó el Partido Popular", ha asegurado el secretario de Organización socialista.

Por otro lado, en cuanto a la decisión judicial de prorrogar durante un mes más el secreto de las actuaciones de la operación 'Fuentona', en el marco de la cual se llevó a cabo un registro en el Ayuntamiento de Soria y se detuvo inicialmente a siete personas, ha expresado su "máximo respeto".

De la Rosa ha señalado que se estará avanzando con las investigaciones y ha aclarado que hasta que estas no concluyan el PSOE no va a hacer ningún tipo de manifestación al respecto más de las que se han hecho hasta ahora.