Rubio lamenta que Mañueco no haya dicho "ni una palabra" de las 530.000 personas en riesgo de pobreza: "No le interesan"

VALLADOLID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Grupo Socialista en las Cortes, Rosa Rubio, ha lamentado que el presidente de la Junta "no haya dicho ni una sola palabra" de las 530.000 personas de la Comunidad en riesgo de pobreza o exclusión social, y ha aseverado que no ha dicho nada porque Alfonso Fernández Mañueco "no defiende los intereses de los castellanoleoneses".

Así lo ha aseverado Rubio, quien ha comparecido junto a su compañero y portavoz del PSOE en materia de medio ambiente y vivienda, José Luis Vázquez, para analizar la política de vivienda del Gobierno regional.

Durante la rueda de prensa, Rubio ha aseverado que "Mañueco solamente obedece a Génova, porque está a las órdenes del PP de Feijó" y ha subrayado que el presidente de la Junta utiliza "los recursos y el dinero" de todos "para hacer oposición al gobierno de España y no para cubrir las carencias y las necesidades" que de los castellanoyleoneses.

Y como ejemplo de ello, Rosa Rubio se ha referido a los datos del XIV Informe del Estado de la Pobreza y la Exclusión Social que la Red Europea EAPN, que recoge que 530.000 personas en la Comunidad está en riesgo de pobreza o de exclusión social.

"Más de 500.000 castellanoleoneses están en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social. El 23 por ciento de toda la población de Castilla y León", ha aseverado la procurado socialista, quien ha lanzado una pregunta: ¿Le han oído ustedes al señor Mañueco ni una sola palabra sobre este tema? ¿Le preocupa al señor Mañueco que medio millón de castellanoyleoneses estén en riesgo de pobreza?".

En este sentido, Rubio ha explicado que dos de los indicadores que colocan a estas personas en riesgo de exclusión social, es la vivienda y el pago en los gastos relacionados con la vivienda principal o la compra a plazos.