'Saboreando recuerdos' reúne las recetas de los usuarios de Servicios Sociales en la provincia de Soria

SORIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha publicado el libro 'Saboreando recuerdos' donde se recogen las recetas de los usuarios de Servicios Sociales en la provincia, vinculadas a momentos vividos en las cocinas de los pueblos sorianos.

El libro cuenta 30 de las 200 recetas que se han ido recogiendo de las explicaciones de las personas a las que la institución provincial presta el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Además, se suma una receta de Elena Lucas, con estrella Michelin en la localidad soriana de Navaleno y "firme defensora" defensa del territorio.

La chef propone una receta de garbanzos con boletus al chorizo y ha explicado que cada uno asocia un olor a un recuerdo o una persona, como le sucede a ella con el otoño y este plato.

El libro recoge recetas tradicionales transmitidas de generación en generación, como las populares patatas revolconas, junto con otras elaboraciones que forman parte de la identidad gastronómica soriana.

Cada plato está acompañado de recuerdos, anécdotas y vivencias personales, convirtiendo este recetario en un testimonio de la cultura popular y en un homenaje a la memoria de quienes lo han compartido.

"Este proyecto nace con un doble objetivo, por un lado, pretende preservar y poner en valor un patrimonio inmaterial tan valioso como es la cocina ligada a la historia de nuestros pueblos, nuestras familias y nuestras celebraciones" ha señalado la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto. También busca "dar visibilidad a un servicio público fundamental, que no solo atiende las necesidades básicas de quienes lo utilizan, sino que también genera vínculos humanos".

El delegado de Clece Noroeste, José Manuel Millán, ha incidido en la idea de dinamizar la vida de los usuarios a los que prestan servicios y de que ellos muestren su "buen hacer".

Así, con la presentación de este recetario ante sus protagonistas y familiares, culmina un proyecto iniciado en abril con 260 auxiliares que han recogido 200 recetas, por lo que es posible que haya más ediciones.